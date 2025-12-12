Відео
Недорогий рецепт різдвяних пампухів — довго залишаються м'якими

Недорогий рецепт різдвяних пампухів — довго залишаються м'якими

Дата публікації: 12 грудня 2025 03:04
Різдвяні пампухи Диво з маком і горіхами — покроковий рецепт з фото
Різдвяні пампухи. Фото: smachnenke.com.ua

Ці різдвяні пампухи "Диво" поєднують ніжне тісто з ароматною маковою начинкою та горіхами. Вони швидко готуються, недорогі у приготуванні та довго залишаються м’якими, що робить їх ідеальним варіантом для святкового столу або сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • сухий мелений мак — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • родзинки промиті — 70 г;
  • густе варення (рожі, сливове, абрикосове або чорносмородинове) — 50 г;
  • вода — 250 мл.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • волоські горіхи подрібнені — 150 г.
  • варена картопля — 250 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • цукор — 30 г;
  • дріжджі — 25 г;
  • сіль — 2 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 500 г;
  • олія — 50 г;
  • олія для обсмажування — за потреби.

Спосіб приготування

Мак, цукор, родзинки та варення змішати з гарячою водою, довести до кипіння та проварити до загустіння. Додати підсмажені на вершковому маслі волоські горіхи та ретельно перемішати. Сформувати кульки начинки по 30 г і накрити плівкою.

рецепт пампухів з маком
Макові кульки. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю розім’яти, змішати з молоком, цукром і дріжджами. Додати яйця, сіль і поступово всипати просіяне борошно.

рецепт тіста для пампухів
Тісто для пампухів. Фото: smachnenke.com.ua

Замісити м’яке липкувате тісто, додати м’яке масло і ще раз перемішати. Залишити тісто під рушником у теплому місці на півтори години для підйому.

рецепт пампухів з маком та горіхами
Приготування пампухів. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати тісто в пласт товщиною близько одного сантиметра. Вирізати кружечки, покласти всередину макові кульки, защипнути краї та сформувати круглі пампушки. Викласти на квадратики пергаменту, накрити плівкою і залишити на 40–60 хвилин для вистоювання.

рецепт різдвяних пампухів
Смажені пампухи. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію до 170–180 °C. Обережно опустити пампушки у гарячу олію та обсмажувати до золотистої скоринки, перевертаючи для рівномірного обсмаження. Готові пампушки викласти на серветку, щоб прибрати зайву олію, і за бажанням присипати цукровою пудрою.

десерт рецепт Українська кухня пончики пампушки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
