Різдвяні пампухи Диво з маком і горіхами — покроковий рецепт з фото

Різдвяні пампухи. Фото: smachnenke.com.ua

Ці різдвяні пампухи "Диво" поєднують ніжне тісто з ароматною маковою начинкою та горіхами. Вони швидко готуються, недорогі у приготуванні та довго залишаються м’якими, що робить їх ідеальним варіантом для святкового столу або сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

сухий мелений мак — 200 г;

цукор — 100 г;

родзинки промиті — 70 г;

густе варення (рожі, сливове, абрикосове або чорносмородинове) — 50 г;

вода — 250 мл.;

вершкове масло — 50 г;

волоські горіхи подрібнені — 150 г.

варена картопля — 250 г;

молоко — 150 мл.;

цукор — 30 г;

дріжджі — 25 г;

сіль — 2 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 500 г;

олія — 50 г;

олія для обсмажування — за потреби.

Спосіб приготування

Мак, цукор, родзинки та варення змішати з гарячою водою, довести до кипіння та проварити до загустіння. Додати підсмажені на вершковому маслі волоські горіхи та ретельно перемішати. Сформувати кульки начинки по 30 г і накрити плівкою.

Макові кульки. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю розім’яти, змішати з молоком, цукром і дріжджами. Додати яйця, сіль і поступово всипати просіяне борошно.

Тісто для пампухів. Фото: smachnenke.com.ua

Замісити м’яке липкувате тісто, додати м’яке масло і ще раз перемішати. Залишити тісто під рушником у теплому місці на півтори години для підйому.

Приготування пампухів. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати тісто в пласт товщиною близько одного сантиметра. Вирізати кружечки, покласти всередину макові кульки, защипнути краї та сформувати круглі пампушки. Викласти на квадратики пергаменту, накрити плівкою і залишити на 40–60 хвилин для вистоювання.

Смажені пампухи. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію до 170–180 °C. Обережно опустити пампушки у гарячу олію та обсмажувати до золотистої скоринки, перевертаючи для рівномірного обсмаження. Готові пампушки викласти на серветку, щоб прибрати зайву олію, і за бажанням присипати цукровою пудрою.

