Рождественские пончики Чудо с маком и орехами — пошаговый рецепт с фото

Эти рождественские пончики "Чудо" сочетают нежное тесто с ароматной маковой начинкой и орехами. Они быстро готовятся, недорогие в приготовлении и долго остаются мягкими, что делает их идеальным вариантом для праздничного стола или семейного чаепития.

Вам понадобится:

сухой молотый мак — 200 г;

сахар — 100 г;

изюм промытый — 70 г;

густое варенье (рожковое, сливовое, абрикосовое или черносмородиновое) — 50 г;

вода — 250 мл.;

сливочное масло — 50 г;

грецкие орехи измельченные — 150 г.

вареный картофель — 250 г;

молоко — 150 мл.;

сахар — 30 г;

дрожжи — 25 г;

соль — 2 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 500 г;

масло — 50 г;

масло для обжаривания — по необходимости.

Способ приготовления

Мак, сахар, изюм и варенье смешать с горячей водой, довести до кипения и проварить до загустения. Добавить поджаренные на сливочном масле грецкие орехи и тщательно перемешать. Сформировать шарики начинки по 30 г и накрыть пленкой.

Маковые шарики. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель размять, смешать с молоком, сахаром и дрожжами. Добавить яйца, соль и постепенно всыпать просеянную муку.

Тесто для пончиков. Фото: smachnenke.com.ua

Замесить мягкое липковатое тесто, добавить мягкое масло и еще раз перемешать. Оставить тесто под полотенцем в теплом месте на полтора часа для подъема.

Приготовление пончиков. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать тесто в пласт толщиной около одного сантиметра. Вырезать кружочки, положить внутрь маковые шарики, защипнуть края и сформировать круглые пончики. Выложить на квадратики пергамента, накрыть пленкой и оставить на 40-60 минут для расстойки.

Жареные пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть растительное масло до 170-180 °C. Осторожно опустить пончики в горячее масло и обжаривать до золотистой корочки, переворачивая для равномерного обжаривания. Готовые пончики выложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло, и по желанию присыпать сахарной пудрой.

