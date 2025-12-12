Видео
Видео

Главная Вкус Недорогой рецепт рождественских пончиков — долго остаются мягкими

Недорогой рецепт рождественских пончиков — долго остаются мягкими

Дата публикации 12 декабря 2025 03:04
Рождественские пончики Чудо с маком и орехами — пошаговый рецепт с фото
Рождественские пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Эти рождественские пончики "Чудо" сочетают нежное тесто с ароматной маковой начинкой и орехами. Они быстро готовятся, недорогие в приготовлении и долго остаются мягкими, что делает их идеальным вариантом для праздничного стола или семейного чаепития.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сухой молотый мак — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • изюм промытый — 70 г;
  • густое варенье (рожковое, сливовое, абрикосовое или черносмородиновое) — 50 г;
  • вода — 250 мл.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • грецкие орехи измельченные — 150 г.
  • вареный картофель — 250 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • сахар — 30 г;
  • дрожжи — 25 г;
  • соль — 2 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 500 г;
  • масло — 50 г;
  • масло для обжаривания — по необходимости.

Способ приготовления

Мак, сахар, изюм и варенье смешать с горячей водой, довести до кипения и проварить до загустения. Добавить поджаренные на сливочном масле грецкие орехи и тщательно перемешать. Сформировать шарики начинки по 30 г и накрыть пленкой.

рецепт пампухів з маком
Маковые шарики. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель размять, смешать с молоком, сахаром и дрожжами. Добавить яйца, соль и постепенно всыпать просеянную муку.

рецепт тіста для пампухів
Тесто для пончиков. Фото: smachnenke.com.ua

Замесить мягкое липковатое тесто, добавить мягкое масло и еще раз перемешать. Оставить тесто под полотенцем в теплом месте на полтора часа для подъема.

рецепт пампухів з маком та горіхами
Приготовление пончиков. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать тесто в пласт толщиной около одного сантиметра. Вырезать кружочки, положить внутрь маковые шарики, защипнуть края и сформировать круглые пончики. Выложить на квадратики пергамента, накрыть пленкой и оставить на 40-60 минут для расстойки.

рецепт різдвяних пампухів
Жареные пончики. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть растительное масло до 170-180 °C. Осторожно опустить пончики в горячее масло и обжаривать до золотистой корочки, переворачивая для равномерного обжаривания. Готовые пончики выложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло, и по желанию присыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт Украинская кухня пончики пампушки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
