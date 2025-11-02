Відео
Дата публікації: 2 листопада 2025 03:04
Оновлено: 19:52
Пиріг нашвидкуруч на кефірі з варенням — простий рецепт без мороки
Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг на кефірі готується елементарно: просто змішайте всі інгредієнти, залийте у форму — і через пів години у вас ароматна домашня випічка. Без міксера, без клопоту, але з чарівним смаком і домашнім затишком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 270 мл.;
  • сода — 1 ч. ложка;
  • варення (будь-яке до свого смаку) — 370 г;
  • борошно — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло або маргарин — трохи для форми;
  • пергамент для випікання.

Спосіб приготування

У миску влити кефір, додати соду й перемішати — рідина одразу почне пінитися. Саме ця реакція зробить тісто м’яким і повітряним.

простий рецепт духовки
Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо легенько збити яйце виделкою й додати до кефірної суміші. Далі додати варення. Підійде будь-яке — абрикосове, вишневе, смородинове або навіть яблучне. Якщо варення з великими шматочками фруктів, його можна подрібнити блендером. Поступово додати просіяне борошно, добре перемішуючи після кожної порції. Тісто має бути густим, але не тугим — консистенція трохи щільніша, ніж на оладки.

дуже простий рецепт пирога
Нарізаний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Вилити тісто, розрівняти ложкою. Випікати при температурі 180°C близько 35–40 хвилин, поки пиріг не стане рум’яним і ароматним. Готовність перевірити шпажкою — вона повинна виходити сухою. Дати пирогу трохи охолонути, нарізати на шматочки й подавати до чаю.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
