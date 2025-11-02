Пиріг нашвидкуруч на кефірі з варенням — простий рецепт без мороки

Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг на кефірі готується елементарно: просто змішайте всі інгредієнти, залийте у форму — і через пів години у вас ароматна домашня випічка. Без міксера, без клопоту, але з чарівним смаком і домашнім затишком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

кефір — 270 мл.;

сода — 1 ч. ложка;

варення (будь-яке до свого смаку) — 370 г;

борошно — 250 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло або маргарин — трохи для форми;

пергамент для випікання.

Спосіб приготування

У миску влити кефір, додати соду й перемішати — рідина одразу почне пінитися. Саме ця реакція зробить тісто м’яким і повітряним.

Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо легенько збити яйце виделкою й додати до кефірної суміші. Далі додати варення. Підійде будь-яке — абрикосове, вишневе, смородинове або навіть яблучне. Якщо варення з великими шматочками фруктів, його можна подрібнити блендером. Поступово додати просіяне борошно, добре перемішуючи після кожної порції. Тісто має бути густим, але не тугим — консистенція трохи щільніша, ніж на оладки.

Нарізаний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Вилити тісто, розрівняти ложкою. Випікати при температурі 180°C близько 35–40 хвилин, поки пиріг не стане рум’яним і ароматним. Готовність перевірити шпажкою — вона повинна виходити сухою. Дати пирогу трохи охолонути, нарізати на шматочки й подавати до чаю.

