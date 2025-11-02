Пирог на скорую руку на кефире с вареньем — простой рецепт без мороки

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог на кефире готовится элементарно: просто смешайте все ингредиенты, залейте в форму — и через полчаса у вас ароматная домашняя выпечка. Без миксера, без хлопот, но с волшебным вкусом и домашним уютом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

кефир — 270 мл.;

сода — 1 ч. ложка;

варенье (любое по своему вкусу) — 370 г;

мука — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло или маргарин — немного для формы;

пергамент для выпекания.

Способ приготовления

В миску влить кефир, добавить соду и перемешать — жидкость сразу начнет пениться. Именно эта реакция сделает тесто мягким и воздушным.

Тесто в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно слегка взбить яйцо вилкой и добавить к кефирной смеси. Далее добавить варенье. Подойдет любое — абрикосовое, вишневое, смородиновое или даже яблочное. Если варенье с крупными кусочками фруктов, его можно измельчить блендером. Постепенно добавить просеянную муку, хорошо перемешивая после каждой порции. Тесто должно быть густым, но не тугим - консистенция немного плотнее, чем на оладьи.

Нарезанный пирог Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Вылить тесто, разровнять ложкой. Выпекать при температуре 180°C около 35-40 минут, пока пирог не станет румяным и ароматным. Готовность проверить шпажкой - она должна выходить сухой. Дать пирогу немного остыть, нарезать на кусочки и подавать к чаю.

