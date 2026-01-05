Новий український торт Чарівний поцілунок — рецепт з фото смачніший за Наполеон

Новий український торт. Фото: gospodynka.com.ua

Новий український торт "Чарівний поцілунок" поєднує хрумкі коржі безе та ніжний кавовий крем із глибоким, збалансованим смаком. Цей рецепт створений для тих, хто цінує вишукану домашню випічку та не боїться приділити час деталям. Завдяки точній технології приготування торт виходить стабільним, ефектним і справді святковим. Саме такі десерти запам’ятовуються надовго і легко стають кулінарною візитівкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яєчні білки — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 150 г;

лимонний сік — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 1 п.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

волоські горіхи — 50 г.

Для крема:

яєчні жовтки — 8 шт.;

борошно — 50 г;

молоко — 500 мл.;

цукор — 200 г;

розчинна кава — 4 ч. л.;

масло вершкове — 350 г.

Спосіб приготування

Яєчні білки відокремити від жовтків у чистий і сухий посуд. Додати дрібку солі та збивати міксером до утворення щільної піни. Поступово, тонкою цівкою, додати цукор і продовжувати збивати до стабільної, глянцевої маси. Волоські горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, остудити та нарізати середніми шматочками. До білкової маси додати лимонний сік, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль, коротко перемішати міксером на низькій швидкості. Додати горіхи, акуратно перемішати лопаткою рухами знизу догори.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Безе викласти у форму діаметром 24 см, застелену пергаментом, рівномірно розподілити масу. Випікати у духовці при 130 °C протягом 2,5 години. Після завершення випікання залишити корж у вимкненій духовці до повільного охолодження, потім дістати та повністю остудити при кімнатній температурі. Другий корж приготувати аналогічно, готуючи білкову масу безпосередньо перед випіканням.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему жовтки змішати з борошном і частиною холодного молока до однорідної маси без грудочок. Решту молока з’єднати з цукром і розчинною кавою, довести до кипіння. Тонкою цівкою ввести жовткову суміш, постійно помішувати та заварити крем до густого стану. Накрити крем харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження. М’яке вершкове масло збити до пишної, світлої маси. Поступово додати охолоджену заварну кавову основу, щоразу добре збивати до однорідності.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перший корж викласти на тарілку, нанести більшу частину крему та рівномірно розподілити. Накрити другим коржем, перевернувши його гладкою стороною догори. Решту крему нанести зверху та з боків торта, вирівняти поверхню. Посипати крихтою з обрізків коржів або прикрасити за бажанням. Поставити торт у холодильник на кілька годин для стабілізації. Перед подачею дати постояти при кімнатній температурі, щоб безе стало ніжнішим.

