Новый украинский торт Волшебный поцелуй — рецепт с фото вкуснее Наполеона

Новый украинский торт, новый украинский торт. Фото: gospodynka.com.ua

Новый украинский торт "Волшебный поцелуй" сочетает хрустящие коржи безе и нежный кофейный крем с глубоким, сбалансированным вкусом. Этот рецепт создан для тех, кто ценит изысканную домашнюю выпечку и не боится уделить время деталям. Благодаря точной технологии приготовления торт получается стабильным, эффектным и действительно праздничным. Именно такие десерты запоминаются надолго и легко становятся кулинарной визитной карточкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яичные белки — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 п.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 50 г.

Для крема:

яичные желтки — 8 шт.;

мука — 50 г;

молоко — 500 мл.;

сахар — 200 г;

растворимый кофе — 4 ч. л.;

масло сливочное — 350 г.

Способ приготовления

Яичные белки отделить от желтков в чистую и сухую посуду. Добавить щепотку соли и взбивать миксером до образования плотной пены. Постепенно, тонкой струйкой, добавить сахар и продолжать взбивать до стабильной, глянцевой массы. Грецкие орехи слегка подсушить на сухой сковороде, остудить и нарезать средними кусочками. К белковой массе добавить лимонный сок, ванильный сахар и кукурузный крахмал, коротко перемешать миксером на низкой скорости. Добавить орехи, аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Безе выложить в форму диаметром 24 см, застеленную пергаментом, равномерно распределить массу. Выпекать в духовке при 130 °C в течение 2,5 часов. После завершения выпекания оставить корж в выключенной духовке до медленного охлаждения, затем достать и полностью остудить при комнатной температуре. Второй корж приготовить аналогично, готовя белковую массу непосредственно перед выпеканием.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема желтки смешать с мукой и частью холодного молока до однородной массы без комочков. Остальное молоко соединить с сахаром и растворимым кофе, довести до кипения. Тонкой струйкой ввести желтковую смесь, постоянно помешивать и заварить крем до густого состояния. Накрыть крем пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания. Мягкое сливочное масло взбить до пышной, светлой массы. Постепенно добавить охлажденную заварную кофейную основу, каждый раз хорошо взбивать до однородности.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Первый корж выложить на тарелку, нанести большую часть крема и равномерно распределить. Накрыть вторым коржом, перевернув его гладкой стороной вверх. Остальной крем нанести сверху и по бокам торта, выровнять поверхность. Посыпать крошкой из обрезков коржей или украсить по желанию. Поставить торт в холодильник на несколько часов для стабилизации. Перед подачей дать постоять при комнатной температуре, чтобы безе стало нежнее.

