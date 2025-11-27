Ніжний новорічний десерт без випічки за 5 хвилин — рецепт з молоком для швидкої святкової страви

Новорічний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Новорічні десерти не обов’язково мають вимагати складного приготування. Існує простий варіант без випічки, який за лічені хвилини перетворює звичайні інгредієнти на ніжний святковий смаколик. Достатньо всього 1 літра молока й кількох доступних продуктів, щоб отримати ніжний, ароматний і дуже легкий у приготуванні десерт, який стане чудовим доповненням до новорічного столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

молоко — 1 л;

згущене молоко — 200 г;

ванільний цукор — 20 г;

кукурудзяний крохмаль — 200 г;

вершкове масло — 20 г;

цукор — 50 г;

кокосова стружка — для оздоблення.

Спосіб приготування

Налити молоко в каструлю, додати згущене молоко й ванільний цукор, ретельно перемішати до однорідності. Поставити на середній вогонь та продовжувати помішувати, щоб суміш прогрілася рівномірно. Поступово додати кукурудзяний крохмаль, безперервно перемішуючи вінчиком. Слідкувати, щоб не утворювалися грудочки, адже від цього залежить ніжність і гладка текстура готового десерту.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Готувати суміш до загустіння, не припиняючи помішувати. Коли маса стане щільною та однорідною, додати вершкове масло, перемішати до повного розчинення й рівномірного поєднання з кремовою основою.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити гарячу масу у форму, акуратно розрівняти поверхню та поставити в холодильник. Дати десерту повністю охолонути й застигнути. Після охолодження структура стане пружною, але водночас ніжною. Перед подачею посипати десерт кокосовою стружкою, щоб надати йому святкового вигляду та легкого тропічного аромату.

