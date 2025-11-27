Нежный новогодний десерт без выпечки за 5 минут — рецепт с молоком для быстрого праздничного блюда

Новогодний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Новогодние десерты не обязательно должны требовать сложного приготовления. Существует простой вариант без выпечки, который за считанные минуты превращает обычные ингредиенты в нежное праздничное лакомство. Достаточно всего 1 литра молока и нескольких доступных продуктов, чтобы получить нежный, ароматный и очень легкий в приготовлении десерт, который станет отличным дополнением к новогоднему столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

молоко — 1 л.;

сгущенное молоко — 200 г;

ванильный сахар — 20 г;

кукурузный крахмал — 200 г;

сливочное масло — 20 г;

сахар — 50 г;

кокосовая стружка — для украшения.

Способ приготовления

Налить молоко в кастрюлю, добавить сгущенку и ванильный сахар, тщательно перемешать до однородности. Поставить на средний огонь и продолжать помешивать, чтобы смесь прогрелась равномерно. Постепенно добавить кукурузный крахмал, непрерывно перемешивая венчиком. Следить, чтобы не образовывались комочки, ведь от этого зависит нежность и гладкая текстура готового десерта.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Готовить смесь до загустения, не прекращая помешивать. Когда масса станет плотной и однородной, добавить сливочное масло, перемешать до полного растворения и равномерного сочетания с кремовой основой.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить горячую массу в форму, аккуратно разровнять поверхность и поставить в холодильник. Дать десерту полностью остыть и застыть. После остывания структура станет упругой, но в то же время нежной. Перед подачей посыпать десерт кокосовой стружкой, чтобы придать ему праздничный вид и легкий тропический аромат.

