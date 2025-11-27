Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новогодний десерт за 5 мин. без выпечки — понадобится 1 л молока

Новогодний десерт за 5 мин. без выпечки — понадобится 1 л молока

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 03:04
обновлено: 14:41
Нежный новогодний десерт без выпечки за 5 минут — рецепт с молоком для быстрого праздничного блюда
Новогодний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Новогодние десерты не обязательно должны требовать сложного приготовления. Существует простой вариант без выпечки, который за считанные минуты превращает обычные ингредиенты в нежное праздничное лакомство. Достаточно всего 1 литра молока и нескольких доступных продуктов, чтобы получить нежный, ароматный и очень легкий в приготовлении десерт, который станет отличным дополнением к новогоднему столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 1 л.;
  • сгущенное молоко — 200 г;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • кукурузный крахмал — 200 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • сахар — 50 г;
  • кокосовая стружка — для украшения.

Способ приготовления

Налить молоко в кастрюлю, добавить сгущенку и ванильный сахар, тщательно перемешать до однородности. Поставить на средний огонь и продолжать помешивать, чтобы смесь прогрелась равномерно. Постепенно добавить кукурузный крахмал, непрерывно перемешивая венчиком. Следить, чтобы не образовывались комочки, ведь от этого зависит нежность и гладкая текстура готового десерта.

ніжний десерт без випічки
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Готовить смесь до загустения, не прекращая помешивать. Когда масса станет плотной и однородной, добавить сливочное масло, перемешать до полного растворения и равномерного сочетания с кремовой основой.

молочний десерт без випічки
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить горячую массу в форму, аккуратно разровнять поверхность и поставить в холодильник. Дать десерту полностью остыть и застыть. После остывания структура станет упругой, но в то же время нежной. Перед подачей посыпать десерт кокосовой стружкой, чтобы придать ему праздничный вид и легкий тропический аромат.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации