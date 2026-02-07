Печиво-валентинка з сердечком до Дня закоханих — домашній рецепт

Печиво-валентинка. Фото: кадр з відео

Печиво-валентинка з сердечком — це маленький, але дуже теплий знак уваги до Дня закоханих. Ніжне тісто, яскраве варення й красива форма роблять цю випічку ідеальною для романтичного столу або солодкого подарунка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кейткухня.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вершкове масло — 150 г;

яєчні жовтки — 2 шт.;

цукрова пудра — 100 г;

борошно — 250 г;

розпушувач — 4 г;

сіль — 1 г;

малинове або полуничне варення — за потреби.

Спосіб приготування

Вершкове масло дістати заздалегідь, щоб воно стало м’яким. Перекласти його в миску, додати цукрову пудру та ретельно розтерти до світлої, однорідної маси. Додати яєчні жовтки й знову добре перемішати, щоб суміш стала гладкою та ніжною.

Борошно та яйця. Фото: кадр з відео

Окремо з’єднати борошно, розпушувач і сіль. Поступово додати сухі інгредієнти до масляної маси та замісити м’яке, пластичне тісто, яке не липне до рук. Загорнути тісто в плівку та поставити в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб з ним було зручніше працювати.

Приготування печива. Фото: кадр з відео

Охолоджене тісто розкачати у пласт середньої товщини. Зробити невеликий отвір у центрі, щоб утворилося серце. На суцільні сердечка викласти тонкий шар варення, накрити зверху печивом з отвором і злегка притиснути.

Тісто та варення. Фото: кадр з відео

Викласти печиво на деко, застелене пергаментом, і випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 10–12 хвилин до легкого золотистого кольору. Готове печиво повністю остудити.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.