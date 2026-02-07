Відео
Печиво-валентинка з сердечком до Дня закоханих — простий рецепт

Дата публікації: 7 лютого 2026 15:04
Печиво-валентинка з сердечком до Дня закоханих — домашній рецепт
Печиво-валентинка. Фото: кадр з відео

Печиво-валентинка з сердечком — це маленький, але дуже теплий знак уваги до Дня закоханих. Ніжне тісто, яскраве варення й красива форма роблять цю випічку ідеальною для романтичного столу або солодкого подарунка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кейткухня. 

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 150 г;
  • яєчні жовтки — 2 шт.;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 4 г;
  • сіль — 1 г;
  • малинове або полуничне варення — за потреби.

Спосіб приготування

Вершкове масло дістати заздалегідь, щоб воно стало м’яким. Перекласти його в миску, додати цукрову пудру та ретельно розтерти до світлої, однорідної маси. Додати яєчні жовтки й знову добре перемішати, щоб суміш стала гладкою та ніжною.

печиво до Дня закоханих
Борошно та яйця. Фото: кадр з відео

Окремо з’єднати борошно, розпушувач і сіль. Поступово додати сухі інгредієнти до масляної маси та замісити м’яке, пластичне тісто, яке не липне до рук. Загорнути тісто в плівку та поставити в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб з ним було зручніше працювати.

рецепт печива до дня закоханих
Приготування печива. Фото: кадр з відео

Охолоджене тісто розкачати у пласт середньої товщини. Зробити невеликий отвір у центрі, щоб утворилося серце. На суцільні сердечка викласти тонкий шар варення, накрити зверху печивом з отвором і злегка притиснути.

рецепт печива з серцями до дня закоханих
Тісто та варення. Фото: кадр з відео

Викласти печиво на деко, застелене пергаментом, і випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 10–12 хвилин до легкого золотистого кольору. Готове печиво повністю остудити.

