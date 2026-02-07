Видео
Україна
Видео

Печенье-валентинка с сердечком ко Дню влюбленных — простой рецепт

Печенье-валентинка с сердечком ко Дню влюбленных — простой рецепт

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 15:04
Печенье-валентинка с сердечком ко Дню влюбленных — домашний рецепт
Печенье-валентинка. Фото: кадр из видео

Печенье-валентинка с сердечком — это маленький, но очень теплый знак внимания ко Дню влюбленных. Нежное тесто, яркое варенье и красивая форма делают эту выпечку идеальной для романтического стола или сладкого подарка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кейткухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 150 г;
  • яичные желтки — 2 шт.;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 4 г;
  • соль — 1 г;
  • малиновое или клубничное варенье — по необходимости.

Способ приготовления

Сливочное масло достать заранее, чтобы оно стало мягким. Переложить его в миску, добавить сахарную пудру и тщательно растереть до светлой, однородной массы. Добавить яичные желтки и снова хорошо перемешать, чтобы смесь стала гладкой и нежной.

печиво до Дня закоханих
Мука и яйца. Фото: кадр из видео

Отдельно соединить муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавить сухие ингредиенты к масляной массе и замесить мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник примерно на 30 минут, чтобы с ним было удобнее работать.

рецепт печива до дня закоханих
Приготовление печенья. Фото: кадр из видео

Охлажденное тесто раскатать в пласт средней толщины. Сделать небольшое отверстие в центре, чтобы образовалось сердце. На сплошные сердечки выложить тонкий слой варенья, накрыть сверху печеньем с отверстием и слегка прижать.

рецепт печива з серцями до дня закоханих
Тесто и варенье. Фото: кадр из видео

Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 10-12 минут до легкого золотистого цвета. Готовое печенье полностью остудить.

День влюбленных десерт рецепт печенье варенье 14 февраля
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
