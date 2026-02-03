Видео
Шоколадное печенье "Брауни" за 5 минут — этот рецепт безупречен

Дата публикации 3 февраля 2026 03:04
Шоколадное печенье Брауни за 5 минут — быстрый домашний рецепт
Шоколадное печенье "Брауни". Фото: smachnenke.com.ua

Это печенье спасает, когда хочется чего-то шоколадного здесь и сейчас. Минимум ингредиентов, пять минут на тесто и несколько минут в духовке — и на столе появляется ароматное печенье с мягкой серединкой и фирменными трещинками. По вкусу оно напоминает классический брауни, но в удобном формате печенья. Именно тот рецепт, который легко запомнить и хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 50 г;
  • шоколад — 100 г;
  • соль — 0,25 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • какао — 10 г;
  • пшеничная мука — 50 г.

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты заранее, ведь тесто для этого печенья замешивается очень быстро. Сливочное масло вместе с шоколадом растопить на водяной бане или в микроволновой печи, постоянно помешивая, чтобы масса стала полностью однородной, гладкой и глянцевой. Дать шоколадной смеси немного остыть, чтобы яйцо не свернулось во время добавления.

рецепт шоколадного печива
Шоколад и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйцо и сахар, тщательно перемешать до гладкой, блестящей текстуры. Добавить соль, какао и разрыхлитель, аккуратно вымешать, сохраняя легкость массы.

простий рецепт шоколадного тіста
Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавить муку, замешивая густое, мягкое и тягучее тесто, характерное для классического брауни. Оно должно быть насыщенного шоколадного цвета и с выразительным ароматом какао.

шоколадне печиво за 5 хвилин
Печенье на пергаменте. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформировать небольшие порции теста и выложить их на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между заготовками. Во время выпекания печенье слегка растечется и образует характерные трещинки сверху.

рецепт шоколадного печива за 5 хвилин
Печенье в духовке. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 8-10 минут. Края должны стать упругими, а серединка остаться мягкой и влажной. Именно такая текстура делает печенье "Брауни" особенно нежным и шоколадным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

какао десерт рецепт выпечка печенье шоколад брауни
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
