Шоколадне печиво Брауні за 5 хвилин — швидкий домашній рецепт

Шоколадне печиво "Брауні". Фото: smachnenke.com.ua

Це печиво рятує, коли хочеться чогось шоколадного тут і зараз. Мінімум інгредієнтів, п’ять хвилин на тісто й кілька хвилин у духовці — і на столі з’являється ароматне печиво з м’якою серединкою та фірмовими тріщинками. За смаком воно нагадує класичний брауні, але у зручному форматі печива. Саме той рецепт, який легко запам’ятати й хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

вершкове масло — 50 г;

шоколад — 100 г;

сіль — 0,25 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

какао — 10 г;

пшеничне борошно — 50 г.

Спосіб приготування

Підготувати всі інгредієнти заздалегідь, адже тісто для цього печива замішується дуже швидко. Вершкове масло разом із шоколадом розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, постійно помішуючи, щоб маса стала повністю однорідною, гладкою та глянцевою. Дати шоколадній суміші трохи охолонути, щоб яйце не згорнулося під час додавання.

Шоколад та масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйце та цукор, ретельно перемішати до гладкої, блискучої текстури. Додати сіль, какао та розпушувач, акуратно вимішати, зберігаючи легкість маси.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати борошно, замішуючи густе, м’яке й тягуче тісто, характерне для класичного брауні. Воно має бути насиченого шоколадного кольору та з виразним ароматом какао.

Печиво на пергаменті. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформувати невеликі порції тіста та викласти їх на деко, застелене пергаментом, залишаючи відстань між заготовками. Під час випікання печиво злегка розтечеться й утворить характерні тріщинки зверху.

Печиво в духовці. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 8–10 хвилин. Краї мають стати пружними, а серединка залишитися м’якою та вологою. Саме така текстура робить печиво "Брауні" особливо ніжним і шоколадним.

