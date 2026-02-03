Відео
Україна
Відео

Шоколадне печиво "Брауні" за 5 хвилин — цей рецепт бездоганний

Шоколадне печиво "Брауні" за 5 хвилин — цей рецепт бездоганний

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 03:04
Шоколадне печиво Брауні за 5 хвилин — швидкий домашній рецепт
Шоколадне печиво "Брауні". Фото: smachnenke.com.ua

Це печиво рятує, коли хочеться чогось шоколадного тут і зараз. Мінімум інгредієнтів, п’ять хвилин на тісто й кілька хвилин у духовці — і на столі з’являється ароматне печиво з м’якою серединкою та фірмовими тріщинками. За смаком воно нагадує класичний брауні, але у зручному форматі печива. Саме той рецепт, який легко запам’ятати й хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 50 г;
  • шоколад — 100 г;
  • сіль — 0,25 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • какао — 10 г;
  • пшеничне борошно — 50 г.

Спосіб приготування

Підготувати всі інгредієнти заздалегідь, адже тісто для цього печива замішується дуже швидко. Вершкове масло разом із шоколадом розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, постійно помішуючи, щоб маса стала повністю однорідною, гладкою та глянцевою. Дати шоколадній суміші трохи охолонути, щоб яйце не згорнулося під час додавання.

рецепт шоколадного печива
Шоколад та масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйце та цукор, ретельно перемішати до гладкої, блискучої текстури. Додати сіль, какао та розпушувач, акуратно вимішати, зберігаючи легкість маси.

простий рецепт шоколадного тіста
Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати борошно, замішуючи густе, м’яке й тягуче тісто, характерне для класичного брауні. Воно має бути насиченого шоколадного кольору та з виразним ароматом какао.

шоколадне печиво за 5 хвилин
Печиво на пергаменті. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформувати невеликі порції тіста та викласти їх на деко, застелене пергаментом, залишаючи відстань між заготовками. Під час випікання печиво злегка розтечеться й утворить характерні тріщинки зверху.

рецепт шоколадного печива за 5 хвилин
Печиво в духовці. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 8–10 хвилин. Краї мають стати пружними, а серединка залишитися м’якою та вологою. Саме така текстура робить печиво "Брауні" особливо ніжним і шоколадним.

какао десерт рецепт випічка печиво шоколад брауні
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
