Пиріг Матуся за 20 хвилин — сімейний рецепт десерту із яблуками та ванільним кремом

Пиріг "Матуся". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Матуся" — родинна класика з карамельними яблуками та ванільною заливкою, що нагадує кремовий торт. Тісто на йогурті залишається м’яким, начинка щедра, затишний і святковий десерт, до якого хочеться повертатися.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 90 г;

ванільний цукор — 1 ч. л. (або ванілін — дрібка);

олія — 60 г;

йогурт натуральний — 90 г;

борошно пшеничне — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Яблука для тіста:

яблука — 2 шт.;

масло вершкове — 30 г;

цукор — 30 г;

сік половини лимона.

Для крема:

яйце — 1 шт.;

цукор — 60 г;

крохмаль кукурудзяний — 60 г;

молоко — 300 мл.

Спосіб приготування

Підготувати форму Ø 26 см: застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Яйця збити до легкої піни. Додати сіль, цукор і ванільний цукор, збити до світлої пухкої маси. Додати олію та йогурт, перемішати до однорідності. Просіяне борошно змішати з розпушувачем і частинами додати в тісто, вмішуючи лопаткою.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розтопити масло з цукром до розчинення. Додати очищені натерті яблука, готувати кілька хвилин, помішуючи. Додати сік лимона й прогріти ще 5 хвилин. Теплі яблука додати до тіста й перемішати. Перелити масу у форму та розрівняти.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему в каструлі з товстим дном змішати яйце, цукор і крохмаль. Поступово додати молоко, розмішуючи вінчиком до гладкості. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Перекласти крем у кондитерський мішок і нанести сіточкою поверх тіста.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати за 180 °C близько 40 хвилин до рум’яного верху. Охолодити у формі, за бажанням посипати пудрою та подати до чаю.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.