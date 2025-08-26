Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Пиріг "Матуся" за 20 хвилин до чаю — рецепту понад 50 років arrow

Пиріг "Матуся" за 20 хвилин до чаю — рецепту понад 50 років

26 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг Матуся за 20 хвилин — сімейний рецепт десерту із яблуками та ванільним кремом
Пиріг "Матуся". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Пиріг "Матуся" — родинна класика з карамельними яблуками та ванільною заливкою, що нагадує кремовий торт. Тісто на йогурті залишається м’яким, начинка щедра, затишний і святковий десерт, до якого хочеться повертатися.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 90 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л. (або ванілін — дрібка);
  • олія — 60 г;
  • йогурт натуральний — 90 г;
  • борошно пшеничне — 150 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Яблука для тіста:

  • яблука — 2 шт.;
  • масло вершкове — 30 г;
  • цукор — 30 г;
  • сік половини лимона.

Для крема:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 60 г;
  • молоко — 300 мл.

Спосіб приготування

Підготувати форму Ø 26 см: застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Яйця збити до легкої піни. Додати сіль, цукор і ванільний цукор, збити до світлої пухкої маси. Додати олію та йогурт, перемішати до однорідності. Просіяне борошно змішати з розпушувачем і частинами додати в тісто, вмішуючи лопаткою.

пиріг до чаю
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розтопити масло з цукром до розчинення. Додати очищені натерті яблука, готувати кілька хвилин, помішуючи. Додати сік лимона й прогріти ще 5 хвилин. Теплі яблука додати до тіста й перемішати. Перелити масу у форму та розрівняти.

пиріг за 20 хвилин
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему в каструлі з товстим дном змішати яйце, цукор і крохмаль. Поступово додати молоко, розмішуючи вінчиком до гладкості. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Перекласти крем у кондитерський мішок і нанести сіточкою поверх тіста.

рецепт смачного пирога за 20 хвилин
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати за 180 °C близько 40 хвилин до рум’яного верху. Охолодити у формі, за бажанням посипати пудрою та подати до чаю.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

десерт рецепт випічка пиріг до чаю крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації