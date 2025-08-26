Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Пирог "Мамочка" за 20 минут к чаю — рецепту более 50 лет arrow

Пирог "Мамочка" за 20 минут к чаю — рецепту более 50 лет

26 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог Мамочка за 20 минут — семейный рецепт десерта с яблоками и ванильным кремом
Пирог "Мамочка". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Пирог "Мамочка" — семейная классика с карамельными яблоками и ванильной заливкой, напоминающей кремовый торт. Тесто на йогурте остается мягким, начинка щедрая, уютный и праздничный десерт, к которому хочется возвращаться.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 90 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л. (или ванилин — щепотка);
  • масло — 60 г;
  • йогурт натуральный — 90 г;
  • мука пшеничная — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Яблоки для теста:

  • яблоки — 2 шт.;
  • масло сливочное — 30 г;
  • сахар — 30 г;
  • сок половины лимона.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • крахмал кукурузный — 60 г;
  • молоко — 300 мл.

Способ приготовления

Подготовить форму Ø 26 см: застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Яйца взбить до легкой пены. Добавить соль, сахар и ванильный сахар, взбить до светлой рыхлой массы. Добавить масло и йогурт, перемешать до однородности. Просеянную муку смешать с разрыхлителем и частями добавить в тесто, вмешивая лопаткой.

пиріг до чаю
Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде растопить масло с сахаром до растворения. Добавить очищенные натертые яблоки, готовить несколько минут, помешивая. Добавить сок лимона и прогреть еще 5 минут. Теплые яблоки добавить к тесту и перемешать. Перелить массу в форму и разровнять.

пиріг за 20 хвилин
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема в кастрюле с толстым дном смешать яйцо, сахар и крахмал. Постепенно добавить молоко, размешивая венчиком до гладкости. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Переложить крем в кондитерский мешок и нанести сеточкой поверх теста.

рецепт смачного пирога за 20 хвилин
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 180 °C около 40 минут до румяного верха. Охладить в форме, по желанию посыпать пудрой и подать к чаю.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт выпечка пирог к чаю крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации