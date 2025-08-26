Пирог Мамочка за 20 минут — семейный рецепт десерта с яблоками и ванильным кремом

Пирог "Мамочка". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Мамочка" — семейная классика с карамельными яблоками и ванильной заливкой, напоминающей кремовый торт. Тесто на йогурте остается мягким, начинка щедрая, уютный и праздничный десерт, к которому хочется возвращаться.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 90 г;

ванильный сахар — 1 ч. л. (или ванилин — щепотка);

масло — 60 г;

йогурт натуральный — 90 г;

мука пшеничная — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Яблоки для теста:

яблоки — 2 шт.;

масло сливочное — 30 г;

сахар — 30 г;

сок половины лимона.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

крахмал кукурузный — 60 г;

молоко — 300 мл.

Способ приготовления

Подготовить форму Ø 26 см: застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Яйца взбить до легкой пены. Добавить соль, сахар и ванильный сахар, взбить до светлой рыхлой массы. Добавить масло и йогурт, перемешать до однородности. Просеянную муку смешать с разрыхлителем и частями добавить в тесто, вмешивая лопаткой.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде растопить масло с сахаром до растворения. Добавить очищенные натертые яблоки, готовить несколько минут, помешивая. Добавить сок лимона и прогреть еще 5 минут. Теплые яблоки добавить к тесту и перемешать. Перелить массу в форму и разровнять.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема в кастрюле с толстым дном смешать яйцо, сахар и крахмал. Постепенно добавить молоко, размешивая венчиком до гладкости. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Переложить крем в кондитерский мешок и нанести сеточкой поверх теста.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 180 °C около 40 минут до румяного верха. Охладить в форме, по желанию посыпать пудрой и подать к чаю.

