Пиріг Сніжна королева — ніжний десерт зі сливами та безе

Пиріг "Сніжна королева”. Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріг "Сніжна королева" — це поєднання ніжного тіста, соковитих слив і легкого, мов хмаринка, безе. Десерт виглядає ефектно, готується без складних технік і завжди справляє враження святкової випічки, яку хочеться пекти знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

жовтки — 4 шт.;

цукор — 80 г;

масло вершкове — 80 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 4 г.

Для начинки:

сливи (можна заморожені) — 800 г;

крохмаль — 50 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для безе:

білки — 4 шт.;

цукор — 200 г;

сіль — дрібка;

крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Жовтки збити з цукром до світлої, пухкої маси. Влити розтоплене й охолоджене вершкове масло та перемішати до однорідності. Додати борошно, змішане з розпушувачем, і замісити м’яке, ніжне тісто, яке легко тримає форму.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму застелити пергаментом. Викласти тісто, рівномірно розподілити по дну та сформувати невисокі бортики.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливи ретельно вимити, видалити кісточки та нарізати часточками. У мисці з’єднати сливи з цукром, ванільним цукром і крохмалем, акуратно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий. Викласти начинку на тісто рівним шаром.

Білкова меренга. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити пиріг у заздалегідь розігріту духовку 180 °C і випікати близько 25 хвилин, доки основа пропечеться, а начинка почне густішати. Для безе білки збити з дрібкою солі до м’яких піків. Поступово додати цукор і збивати до щільної, блискучої маси. Наприкінці обережно додати крохмаль і перемішати на мінімальній швидкості.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Дістати пиріг із духовки, викласти зверху білкову масу та розрівняти ложкою, формуючи хвилі або візерунки. Повернути пиріг у духовку, зменшити температуру до 150 °C і випікати ще 15–20 хвилин, поки безе стане ніжно-кремовим і злегка підрум’яниться. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, щоб шари стабілізувалися, а безе зберегло форму.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.