Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг "Снігова королева" — фантастичний рецепт десерту

Пиріг "Снігова королева" — фантастичний рецепт десерту

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 03:04
Пиріг Сніжна королева — ніжний десерт зі сливами та безе
Пиріг "Сніжна королева”. Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріг "Сніжна королева" — це поєднання ніжного тіста, соковитих слив і легкого, мов хмаринка, безе. Десерт виглядає ефектно, готується без складних технік і завжди справляє враження святкової випічки, яку хочеться пекти знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • жовтки — 4 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • масло вершкове — 80 г;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 4 г.

Для начинки:

  • сливи (можна заморожені) — 800 г;
  • крохмаль — 50 г;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Для безе:

  • білки — 4 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Жовтки збити з цукром до світлої, пухкої маси. Влити розтоплене й охолоджене вершкове масло та перемішати до однорідності. Додати борошно, змішане з розпушувачем, і замісити м’яке, ніжне тісто, яке легко тримає форму.

рецепт пирога зі сливами
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму застелити пергаментом. Викласти тісто, рівномірно розподілити по дну та сформувати невисокі бортики.

рецепт смачного пирога
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливи ретельно вимити, видалити кісточки та нарізати часточками. У мисці з’єднати сливи з цукром, ванільним цукром і крохмалем, акуратно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий. Викласти начинку на тісто рівним шаром.

рецепт пирога з меренгою
Білкова меренга. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити пиріг у заздалегідь розігріту духовку 180 °C і випікати близько 25 хвилин, доки основа пропечеться, а начинка почне густішати. Для безе білки збити з дрібкою солі до м’яких піків. Поступово додати цукор і збивати до щільної, блискучої маси. Наприкінці обережно додати крохмаль і перемішати на мінімальній швидкості.

пиріг зі сливами та меренгою
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Дістати пиріг із духовки, викласти зверху білкову масу та розрівняти ложкою, формуючи хвилі або візерунки. Повернути пиріг у духовку, зменшити температуру до 150 °C і випікати ще 15–20 хвилин, поки безе стане ніжно-кремовим і злегка підрум’яниться. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, щоб шари стабілізувалися, а безе зберегло форму.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації