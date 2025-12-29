Пирог Снежная королева — нежный десерт со сливами и безе

Пирог "Снежная королева". Фото: smakuiemo.com.ua

Пирог "Снежная королева" — это сочетание нежного теста, сочных слив и легкого, словно облачко, безе. Десерт выглядит эффектно, готовится без сложных техник и всегда производит впечатление праздничной выпечки, которую хочется печь снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

желтки — 4 шт.;

сахар — 80 г;

масло сливочное — 80 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 4 г.

Для начинки:

сливы (можно замороженные) — 800 г;

крахмал — 50 г;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для безе:

белки — 4 шт.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

Желтки взбить с сахаром до светлой, пышной массы. Влить растопленное и охлажденное сливочное масло и перемешать до однородности. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и замесить мягкое, нежное тесто, которое легко держит форму.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму застелить пергаментом. Выложить тесто, равномерно распределить по дну и сформировать невысокие бортики.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливы тщательно вымыть, удалить косточки и нарезать дольками. В миске соединить сливы с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом, аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт. Выложить начинку на тесто ровным слоем.

Белковая меренга. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить пирог в заранее разогретую духовку 180 °C и выпекать около 25 минут, пока основа пропечется, а начинка начнет густеть. Для безе белки взбить со щепоткой соли до мягких пиков. Постепенно добавить сахар и взбивать до плотной, блестящей массы. В конце осторожно добавить крахмал и перемешать на минимальной скорости.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Достать пирог из духовки, выложить сверху белковую массу и разровнять ложкой, формируя волны или узоры. Вернуть пирог в духовку, уменьшить температуру до 150 °C и выпекать еще 15-20 минут, пока безе станет нежно-кремовым и слегка подрумянится. Готовый пирог оставить в форме до полного остывания, чтобы слои стабилизировались, а безе сохранило форму.

