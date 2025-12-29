Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пирог "Снежная королева" — фантастический рецепт десерта

Пирог "Снежная королева" — фантастический рецепт десерта

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 03:04
Пирог Снежная королева — нежный десерт со сливами и безе
Пирог "Снежная королева". Фото: smakuiemo.com.ua

Пирог "Снежная королева" — это сочетание нежного теста, сочных слив и легкого, словно облачко, безе. Десерт выглядит эффектно, готовится без сложных техник и всегда производит впечатление праздничной выпечки, которую хочется печь снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • желтки — 4 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • масло сливочное — 80 г;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 4 г.

Для начинки:

  • сливы (можно замороженные) — 800 г;
  • крахмал — 50 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Для безе:

  • белки — 4 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

Желтки взбить с сахаром до светлой, пышной массы. Влить растопленное и охлажденное сливочное масло и перемешать до однородности. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и замесить мягкое, нежное тесто, которое легко держит форму.

рецепт пирога зі сливами
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму застелить пергаментом. Выложить тесто, равномерно распределить по дну и сформировать невысокие бортики.

рецепт смачного пирога
Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливы тщательно вымыть, удалить косточки и нарезать дольками. В миске соединить сливы с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом, аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт. Выложить начинку на тесто ровным слоем.

рецепт пирога з меренгою
Белковая меренга. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить пирог в заранее разогретую духовку 180 °C и выпекать около 25 минут, пока основа пропечется, а начинка начнет густеть. Для безе белки взбить со щепоткой соли до мягких пиков. Постепенно добавить сахар и взбивать до плотной, блестящей массы. В конце осторожно добавить крахмал и перемешать на минимальной скорости.

пиріг зі сливами та меренгою
Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Достать пирог из духовки, выложить сверху белковую массу и разровнять ложкой, формируя волны или узоры. Вернуть пирог в духовку, уменьшить температуру до 150 °C и выпекать еще 15-20 минут, пока безе станет нежно-кремовым и слегка подрумянится. Готовый пирог оставить в форме до полного остывания, чтобы слои стабилизировались, а безе сохранило форму.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации