Пиріг зі сливами та безе Сніжна королева — рецепт десерту з фото

Пиріг зі сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріг зі сливами та безе "Сніжна королева" — це ніжний та святковий десерт, який підкорює з першого шматочка. Солодко-кислі сливи гармонійно поєднуються з пухким тістом, а зверху десерт прикрашає повітряна меренга з хрусткою скоринкою. Такий пиріг стане справжнім хітом осені й прикрасить будь-яке чаювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

жовтки — 4 шт.;

цукор — 80 г;

масло вершкове — 80 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 4 г.

Для начинки:

сливи — 800 г;

крохмаль — 50 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для безе:

білки — 4 шт.;

цукор — 200 г;

сіль — дрібка;

крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Жовтки збити з цукром до світлої пишної маси. Додати розтоплене вершкове масло, всипати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Викласти його у форму, розрівняти й зробити невеликий бортик.

Тісто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливи вимити, видалити кісточки та нарізати часточками. Змішати їх із крохмалем, цукром та ванільним цукром, викласти рівним шаром на тісто. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25 хвилин.

Тісто та сливи. Фото: smakuiemo.com.ua

Для безе збити білки з дрібкою солі до стійкої піни. Поступово всипати цукор і збивати до блискучої густої маси. В кінці обережно підмішати крохмаль.

Безе та сливи. Фото: smakuiemo.com.ua

Вийняти пиріг із духовки, зверху викласти білкову масу, розрівняти ложкою, створюючи хвилі або візерунки.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити пиріг назад у духовку ще на 15–20 хвилин при температурі 150 °C, щоб безе підрум’янилося. Готовий пиріг охолодити у формі, щоб верхній шар добре закріпився.

