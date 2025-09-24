Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Пиріг зі сливами та безе "Сніжна королева" — рецепт десерту

Пиріг зі сливами та безе "Сніжна королева" — рецепт десерту

Дата публікації: 24 вересня 2025 15:04
Пиріг зі сливами та безе Сніжна королева — рецепт десерту з фото
Пиріг зі сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріг зі сливами та безе "Сніжна королева" — це ніжний та святковий десерт, який підкорює з першого шматочка. Солодко-кислі сливи гармонійно поєднуються з пухким тістом, а зверху десерт прикрашає повітряна меренга з хрусткою скоринкою. Такий пиріг стане справжнім хітом осені й прикрасить будь-яке чаювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • жовтки — 4 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • масло вершкове — 80 г;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 4 г.

Для начинки:

  • сливи — 800 г;
  • крохмаль — 50 г;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Для безе:

  • білки — 4 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • крохмаль — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Жовтки збити з цукром до світлої пишної маси. Додати розтоплене вершкове масло, всипати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Викласти його у форму, розрівняти й зробити невеликий бортик.

рецепт пирога зі сливами
Тісто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливи вимити, видалити кісточки та нарізати часточками. Змішати їх із крохмалем, цукром та ванільним цукром, викласти рівним шаром на тісто. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25 хвилин.

рецепт пирога зі сливами
Тісто та сливи. Фото: smakuiemo.com.ua

Для безе збити білки з дрібкою солі до стійкої піни. Поступово всипати цукор і збивати до блискучої густої маси. В кінці обережно підмішати крохмаль.

пиріг зі сливами та безе
Безе та сливи. Фото: smakuiemo.com.ua

Вийняти пиріг із духовки, зверху викласти білкову масу, розрівняти ложкою, створюючи хвилі або візерунки.

смачний пиріг зі сливами та безе
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити пиріг назад у духовку ще на 15–20 хвилин при температурі 150 °C, щоб безе підрум’янилося. Готовий пиріг охолодити у формі, щоб верхній шар добре закріпився.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт рецепт випічка слива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
