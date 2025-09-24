Пирог со сливами и безе Снежная королева — рецепт десерта с фото

Пирог со сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Пирог со сливами и безе "Снежная королева" — это нежный и праздничный десерт, который покоряет с первого кусочка. Сладко-кислые сливы гармонично сочетаются с пышным тестом, а сверху десерт украшает воздушная меренга с хрустящей корочкой. Такой пирог станет настоящим хитом осени и украсит любое чаепитие.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

желтки — 4 шт.;

сахар — 80 г;

масло сливочное — 80 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 4 г.

Для начинки:

сливы — 800 г;

крахмал — 50 г;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для безе:

белки — 4 шт.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

Желтки взбить с сахаром до светлой пышной массы. Добавить растопленное сливочное масло, всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Выложить его в форму, разровнять и сделать небольшой бортик.

Тесто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать дольками. Смешать их с крахмалом, сахаром и ванильным сахаром, выложить ровным слоем на тесто. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25 минут.

Тесто и сливы. Фото: smakuiemo.com.ua

Для безе взбить белки со щепоткой соли до устойчивой пены. Постепенно всыпать сахар и взбивать до блестящей густой массы. В конце осторожно подмешать крахмал.

Безе и сливы. Фото: smakuiemo.com.ua

Вынуть пирог из духовки, сверху выложить белковую массу, разровнять ложкой, создавая волны или узоры.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить пирог обратно в духовку еще на 15-20 минут при температуре 150 °C, чтобы безе подрумянилось. Готовый пирог охладить в форме, чтобы верхний слой хорошо закрепился.

