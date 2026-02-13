Рецепт торта Червоний оксамит — ідеальний десерт до Дня закоханих з ніжним кремом і ягідною начинкою

Торт "Червоний оксамит". Фото: кадр з відео

Цей торт створений для особливих моментів, коли хочеться сказати про почуття без зайвих слів. Насичений червоний бісквіт, ніжний вершковий крем і легка ягідна кислинка утворюють гармонійний смак, який запам’ятовується з першого шматочка. Саме такий десерт стане головною прикрасою столу до Дня закоханих.

Рецепт опублікували на YouTube каналі [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко, передає Новини.LIVE.

Покращений рецепт торта Червоний оксамит — десерт до Дня закоханих

Вам знадобиться:

кефір — 260 мл.;

барвник сухий — приблизно 1 ч. л. або барвник гелевий — 2–3 ч. л.;

вершкове масло — 120 г;

цукор — 250 г;

сіль — щіпка;

ванілін — щіпка;

або ванільний цукор — 1–2 ч. л.;

рафінована рослинна олія — 50 мл.;

яйця С1 — 2 шт.;

оцет 6–9 % або лимонний сік — 1 ч. л.;

борошно — 300–340 г;

какао — 5 г;

розпушувач — 5 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

вершковий сир — 600 г;

вершки 33 % — 500 мл.;

цукрова пудра — 120 г;

ванілін — щіпка;

або ванільний цукор — 1–2 ч. л.

Для начинки:

ягоди — 400 г;

цукор — 60–80 г;

желатин — 6–8 г;

вода — 60 мл.

Спосіб приготування

Дістати всі інгредієнти з холодильника заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури. Змішати кефір із барвником до отримання насиченого червоного кольору. Переконатися, що барвник повністю розчинився та рівномірно пофарбував основу.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Збити м’яке вершкове масло з цукром до світлої та пишної маси. Додати сіль, ванілін або ванільний цукор, після чого по одному ввести яйця, щоразу ретельно перемішуючи. Влити рослинну олію та ще раз перемішати до однорідності.

Червоні коржі для торта. Фото: кадр з відео

В окремій мисці просіяти борошно з какао, розпушувачем і содою. Додати сухі інгредієнти до масляної суміші у декілька прийомів, чергуючи з кефіром. Наприкінці додати оцет або лимонний сік та швидко перемішати.

Приготування крема. Фото: кадр з відео

Перелити тісто у форму діаметром 21,5–22 см, застелену пергаментом. Випікати при температурі 170 °C приблизно 45–55 хвилин до сухої шпажки. Дати коржу повністю охолонути, після чого загорнути у плівку та залишити на кілька годин для стабілізації структури. Розрізати на кілька рівних шарів.

Ягідна начинка та крем. Фото: кадр з відео

Для начинки замочити желатин у воді та залишити для набухання. Ягоди змішати з цукром, прогріти до розчинення кристалів та легкої густини. Додати желатин, перемішати та охолодити до кімнатної температури, не допускаючи повного застигання.

Приготування торта. Фото: кадр з відео

Для крему охолоджені вершки збити до м’яких піків. Окремо змішати вершковий сир із цукровою пудрою та ваніліном до гладкої консистенції. Обережно з’єднати обидві маси, зберігаючи повітряність. Зібрати торт, чергуючи коржі з кремом та ягідною начинкою. Вирівняти боки та верх кремом. Дати десерту стабілізуватися в холодильнику щонайменше 6–8 годин.

