Україна
Справжній "Київський" торт — цей готується простіше за інші

Справжній "Київський" торт — цей готується простіше за інші

Дата публікації: 25 січня 2026 03:04
Домашній Київський торт — рецепт ніжного десерту для святкового столу
"Київський" торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній "Київський торт" завжди вражає своєю ніжною текстурою, повітряними коржами та багатим горіховим смаком. Він стане головною прикрасою будь-якого святкового столу і дарує справжнє задоволення всім любителям десертів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • білки — 10 шт.;
  • дрібка солі;
  • цукор — 240 г.;
  • ванільний цукор — 2 ч.л.;
  • лимонний сік — 2 ч.л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 5 ст.л. з гіркою;
  • фундук — 200 г.

Для крему:

  • жовтки — 10 шт.;
  • цукор — 250 г.;
  • молоко — 250 мл;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • вершкове масло м’яке — 400 г.;
  • ароматизатор ром — до свого смаку;
  • какао-порошок — 1–2 ст.л.

Спосіб приготування

Білки відокремити від жовтків, збити до легкої піни, додати дрібку солі та збивати до стійкої маси.

рецепт київського торту
Білки та жовтки. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати цукор і ванільний цукор, збиваючи до блискучої щільної консистенції. Додати лимонний сік.

простий рецепт київсього торта
Меренга для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Фундук подрібнити та обережно змішати з кукурудзяним крохмалем у білкову масу лопаткою рухами знизу вгору. Розділити суміш на дві частини та викласти у форми, застелені пергаментом. Сушити коржі у духовці при 120–130°C до повного висихання, залишити охолоджуватися, бажано на добу.

крем для київсього торта
Приготування крему. Фото: smakuiemo.com.ua

Жовтки з цукром і ванільним цукром розтерти до світлої маси, додати молоко та нагріти до загущення, не доводячи до кипіння. Остудити.

простий рецепт київсього торта
Збірка торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Вершкове масло збити до пишності, поступово додати заварну масу, ароматизувати ромом. Частину крему змішати з какао.

найпростіший рецепт київсього торта
Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі скласти, промазуючи перший кремом, накрити другим і покрити торт кремом з какао. Вирівняти боки та верх, прикрасити горіхами, крихтою або класичними візерунками.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
