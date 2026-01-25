Домашній Київський торт — рецепт ніжного десерту для святкового столу

"Київський" торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній "Київський торт" завжди вражає своєю ніжною текстурою, повітряними коржами та багатим горіховим смаком. Він стане головною прикрасою будь-якого святкового столу і дарує справжнє задоволення всім любителям десертів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

білки — 10 шт.;

дрібка солі;

цукор — 240 г.;

ванільний цукор — 2 ч.л.;

лимонний сік — 2 ч.л.;

кукурудзяний крохмаль — 5 ст.л. з гіркою;

фундук — 200 г.

Для крему:

жовтки — 10 шт.;

цукор — 250 г.;

молоко — 250 мл;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вершкове масло м’яке — 400 г.;

ароматизатор ром — до свого смаку;

какао-порошок — 1–2 ст.л.

Спосіб приготування

Білки відокремити від жовтків, збити до легкої піни, додати дрібку солі та збивати до стійкої маси.

Білки та жовтки. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати цукор і ванільний цукор, збиваючи до блискучої щільної консистенції. Додати лимонний сік.

Меренга для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Фундук подрібнити та обережно змішати з кукурудзяним крохмалем у білкову масу лопаткою рухами знизу вгору. Розділити суміш на дві частини та викласти у форми, застелені пергаментом. Сушити коржі у духовці при 120–130°C до повного висихання, залишити охолоджуватися, бажано на добу.

Приготування крему. Фото: smakuiemo.com.ua

Жовтки з цукром і ванільним цукром розтерти до світлої маси, додати молоко та нагріти до загущення, не доводячи до кипіння. Остудити.

Збірка торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Вершкове масло збити до пишності, поступово додати заварну масу, ароматизувати ромом. Частину крему змішати з какао.

Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі скласти, промазуючи перший кремом, накрити другим і покрити торт кремом з какао. Вирівняти боки та верх, прикрасити горіхами, крихтою або класичними візерунками.

