Домашний Киевский торт — рецепт нежного десерта для праздничного стола

"Киевский" торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашний "Киевский" торт всегда поражает своей нежной текстурой, воздушными коржами и богатым ореховым вкусом. Он станет главным украшением любого праздничного стола и дарит настоящее удовольствие всем любителям десертов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

белки — 10 шт.;

щепотка соли;

сахар — 240 г;

ванильный сахар — 2 ч.л.;

лимонный сок — 2 ч.л.;

кукурузный крахмал — 5 ст.л. с горкой;

фундук — 200 г.

Для крема:

желтки — 10 шт.;

сахар — 250 г;

молоко — 250 мл.;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сливочное масло мягкое — 400 г;

ароматизатор ром — по своему вкусу;

какао-порошок — 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Белки отделить от желтков, взбить до легкой пены, добавить щепотку соли и взбивать до устойчивой массы.

Белки и желтки. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавить сахар и ванильный сахар, взбивая до блестящей плотной консистенции. Добавить лимонный сок.

Меренга для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Фундук измельчить и осторожно смешать с кукурузным крахмалом в белковую массу лопаткой движениями снизу вверх. Разделить смесь на две части и выложить в формы, застеленные пергаментом. Сушить коржи в духовке при 120-130°C до полного высыхания, оставить охлаждаться, желательно на сутки.

Приготовление крема. Фото: smakuiemo.com.ua

Желтки с сахаром и ванильным сахаром растереть до светлой массы, добавить молоко и нагреть до загустения, не доводя до кипения. Остудить.

Сборка торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливочное масло взбить до пышности, постепенно добавить заварную массу, ароматизировать ромом. Часть крема смешать с какао.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржи сложить, промазывая первый кремом, накрыть вторым и покрыть торт кремом с какао. Выровнять бока и верх, украсить орехами, крошкой или классическими узорами.

