Україна
Настоящий "Киевский" торт — этот готовится проще других

Настоящий "Киевский" торт — этот готовится проще других

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 03:04
Домашний Киевский торт — рецепт нежного десерта для праздничного стола
"Киевский" торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашний "Киевский" торт всегда поражает своей нежной текстурой, воздушными коржами и богатым ореховым вкусом. Он станет главным украшением любого праздничного стола и дарит настоящее удовольствие всем любителям десертов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • белки — 10 шт.;
  • щепотка соли;
  • сахар — 240 г;
  • ванильный сахар — 2 ч.л.;
  • лимонный сок — 2 ч.л.;
  • кукурузный крахмал — 5 ст.л. с горкой;
  • фундук — 200 г.

Для крема:

  • желтки — 10 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • сливочное масло мягкое — 400 г;
  • ароматизатор ром — по своему вкусу;
  • какао-порошок — 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Белки отделить от желтков, взбить до легкой пены, добавить щепотку соли и взбивать до устойчивой массы.

рецепт київського торту
Белки и желтки. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавить сахар и ванильный сахар, взбивая до блестящей плотной консистенции. Добавить лимонный сок.

простий рецепт київсього торта
Меренга для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Фундук измельчить и осторожно смешать с кукурузным крахмалом в белковую массу лопаткой движениями снизу вверх. Разделить смесь на две части и выложить в формы, застеленные пергаментом. Сушить коржи в духовке при 120-130°C до полного высыхания, оставить охлаждаться, желательно на сутки.

крем для київсього торта
Приготовление крема. Фото: smakuiemo.com.ua

Желтки с сахаром и ванильным сахаром растереть до светлой массы, добавить молоко и нагреть до загустения, не доводя до кипения. Остудить.

простий рецепт київсього торта
Сборка торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливочное масло взбить до пышности, постепенно добавить заварную массу, ароматизировать ромом. Часть крема смешать с какао.

найпростіший рецепт київсього торта
Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржи сложить, промазывая первый кремом, накрыть вторым и покрыть торт кремом с какао. Выровнять бока и верх, украсить орехами, крошкой или классическими узорами.

Киев десерт торт рецепт выпечка киевский торт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
