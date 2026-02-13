Рецепт торта Красный бархат — идеальный десерт ко Дню влюбленных с нежным кремом и ягодной начинкой

Торт "Красный бархат". Фото: кадр из видео

Этот торт создан для особых моментов, когда хочется сказать о чувствах без лишних слов. Насыщенный красный бисквит, нежный сливочный крем и легкая ягодная кислинка образуют гармоничный вкус, который запоминается с первого кусочка. Именно такой десерт станет главным украшением стола ко Дню влюбленных.

Рецепт опубликовали на YouTube канале [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко, передает Новини.LIVE.

Улучшенный рецепт торта Красный бархат — десерт ко Дню влюбленных

Вам понадобится:

кефир — 260 мл.;

краситель сухой — примерно 1 ч. л. или краситель гелевый — 2-3 ч. л.;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 250 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

или ванильный сахар — 1-2 ч. л.;

рафинированное растительное масло — 50 мл.;

яйца С1 — 2 шт.;

уксус 6-9 % или лимонный сок — 1 ч. л.;

мука — 300-340 г;

какао — 5 г;

разрыхлитель — 5 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

сливочный сыр — 600 г;

сливки 33 % — 500 мл.;

сахарная пудра — 120 г;

ванилин — щепотка;

или ванильный сахар — 1-2 ч. л.

Для начинки:

ягоды — 400 г;

сахар — 60-80 г;

желатин — 6-8 г;

вода — 60 мл.

Способ приготовления

Достать все ингредиенты из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. Смешать кефир с красителем до получения насыщенного красного цвета. Убедиться, что краситель полностью растворился и равномерно окрасил основу.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром до светлой и пышной массы. Добавить соль, ванилин или ванильный сахар, после чего по одному ввести яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Влить растительное масло и еще раз перемешать до однородности.

Красные коржи для торта. Фото: кадр из видео

В отдельной миске просеять муку с какао, разрыхлителем и содой. Добавить сухие ингредиенты к масляной смеси в несколько приемов, чередуя с кефиром. В конце добавить уксус или лимонный сок и быстро перемешать.

Приготовление крема. Фото: кадр из видео

Перелить тесто в форму диаметром 21,5-22 см, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170 °C примерно 45-55 минут до сухой шпажки. Дать коржу полностью остыть, после чего завернуть в пленку и оставить на несколько часов для стабилизации структуры. Разрезать на несколько равных слоев.

Ягодная начинка и крем. Фото: кадр из видео

Для начинки замочить желатин в воде и оставить для набухания. Ягоды смешать с сахаром, прогреть до растворения кристаллов и легкой густоты. Добавить желатин, перемешать и охладить до комнатной температуры, не допуская полного застывания.

Приготовление торта. Фото: кадр из видео

Для крема охлажденные сливки взбить до мягких пиков. Отдельно смешать сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилином до гладкой консистенции. Осторожно соединить обе массы, сохраняя воздушность. Собрать торт, чередуя коржи с кремом и ягодной начинкой. Выровнять бока и верх кремом. Дать десерту стабилизироваться в холодильнике не менее 6-8 часов.

