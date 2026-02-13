Видео
Главная Вкус Улучшенный рецепт торта "Красный бархат" — ко Дню влюбленных

Улучшенный рецепт торта "Красный бархат" — ко Дню влюбленных

Дата публикации 13 февраля 2026 15:14
Рецепт торта Красный бархат — идеальный десерт ко Дню влюбленных с нежным кремом и ягодной начинкой
Торт "Красный бархат". Фото: кадр из видео

Этот торт создан для особых моментов, когда хочется сказать о чувствах без лишних слов. Насыщенный красный бисквит, нежный сливочный крем и легкая ягодная кислинка образуют гармоничный вкус, который запоминается с первого кусочка. Именно такой десерт станет главным украшением стола ко Дню влюбленных.

Рецепт опубликовали на YouTube канале [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко, передает Новини.LIVE.

Улучшенный рецепт торта Красный бархат — десерт ко Дню влюбленных

Вам понадобится:

  • кефир — 260 мл.;
  • краситель сухой — примерно 1 ч. л. или краситель гелевый — 2-3 ч. л.;
  • сливочное масло — 120 г;
  • сахар — 250 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • или ванильный сахар — 1-2 ч. л.;
  • рафинированное растительное масло — 50 мл.;
  • яйца С1 — 2 шт.;
  • уксус 6-9 % или лимонный сок — 1 ч. л.;
  • мука — 300-340 г;
  • какао — 5 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

  • сливочный сыр — 600 г;
  • сливки 33 % — 500 мл.;
  • сахарная пудра — 120 г;
  • ванилин — щепотка;
  • или ванильный сахар — 1-2 ч. л.

Для начинки:

  • ягоды — 400 г;
  • сахар — 60-80 г;
  • желатин — 6-8 г;
  • вода — 60 мл.

Способ приготовления

Достать все ингредиенты из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. Смешать кефир с красителем до получения насыщенного красного цвета. Убедиться, что краситель полностью растворился и равномерно окрасил основу.

рецепт тіста для торта червоний оксамит
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром до светлой и пышной массы. Добавить соль, ванилин или ванильный сахар, после чего по одному ввести яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Влить растительное масло и еще раз перемешать до однородности.

торт червоний оксамит
Красные коржи для торта. Фото: кадр из видео

В отдельной миске просеять муку с какао, разрыхлителем и содой. Добавить сухие ингредиенты к масляной смеси в несколько приемов, чередуя с кефиром. В конце добавить уксус или лимонный сок и быстро перемешать.

рецепт торта червоний оксамит
Приготовление крема. Фото: кадр из видео

Перелить тесто в форму диаметром 21,5-22 см, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170 °C примерно 45-55 минут до сухой шпажки. Дать коржу полностью остыть, после чего завернуть в пленку и оставить на несколько часов для стабилизации структуры. Разрезать на несколько равных слоев.

простий рецепт торта червоний оксамит
Ягодная начинка и крем. Фото: кадр из видео

Для начинки замочить желатин в воде и оставить для набухания. Ягоды смешать с сахаром, прогреть до растворения кристаллов и легкой густоты. Добавить желатин, перемешать и охладить до комнатной температуры, не допуская полного застывания.

покращений рецепт торта червоний оксамит
Приготовление торта. Фото: кадр из видео

Для крема охлажденные сливки взбить до мягких пиков. Отдельно смешать сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилином до гладкой консистенции. Осторожно соединить обе массы, сохраняя воздушность. Собрать торт, чередуя коржи с кремом и ягодной начинкой. Выровнять бока и верх кремом. Дать десерту стабилизироваться в холодильнике не менее 6-8 часов.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

День влюбленных десерт торт рецепт 14 февраля торт красный бархат
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
