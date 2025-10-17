Польський яблучний пиріг без тіста — рецепт приготування простої випічки з фото

Польський яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей польський яблучний пиріг — справжня кулінарна знахідка. Готується без тіста, без яєць і навіть без замісу — усі інгредієнти просто насипаються шарами. Завдяки манці пиріг виходить розсипчастим, яблука додають йому соковитості, а кориця неймовірного аромату. Ідеальний десерт, який завжди вдається.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться (форма 30×20 см):

борошно — 130 г (приблизно 1 склянка);

манна крупа — 160 г (1 склянка);

цукор — 180 г (1 склянка);

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

яблука — 800 г;

лимонний сік — 2 ст. л.;

кориця — до свого смаку;

молоко — 200 мл (1 склянка);

вершкове масло — 50 г;

манка — 3 ст. л. (для присипання форми).

Спосіб приготування

У великій мисці змішати борошно, манну крупу, цукор, розпушувач і дрібку солі. Розділити отриману суху суміш на три рівні частини — вони стануть основою шарів пирога.

Манка та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити яблука, натерти їх на великій тертці. Додати лимонний сік і корицю — аромат стане особливо насиченим.

Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і присипати манкою. Викладати шарами: спочатку одну частину сухої суміші, потім половину яблук, далі — другу частину сухої суміші, решту яблук і зверху третю частину сухої суміші.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

У невеликій мисці змішати тепле молоко з розтопленим вершковим маслом і рівномірно полити пиріг зверху. Це допоможе шарам з’єднатися та утворити ніжну структуру.

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при температурі 180°C 40–45 хвилин, доки верх не стане золотистим і ароматним. Після випікання дати пирогу охолонути, потім посипати цукровою пудрою.

