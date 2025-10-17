Відео
Україна
Польський яблучний пиріг без тіста та яєць — знадобиться манка

Польський яблучний пиріг без тіста та яєць — знадобиться манка

Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 15:27
Польський яблучний пиріг без тіста — рецепт приготування простої випічки з фото
Польський яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей польський яблучний пиріг — справжня кулінарна знахідка. Готується без тіста, без яєць і навіть без замісу — усі інгредієнти просто насипаються шарами. Завдяки манці пиріг виходить розсипчастим, яблука додають йому соковитості, а кориця неймовірного аромату. Ідеальний десерт, який завжди вдається.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться (форма 30×20 см):

  • борошно — 130 г (приблизно 1 склянка);
  • манна крупа — 160 г (1 склянка);
  • цукор — 180 г (1 склянка);
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • яблука — 800 г;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • кориця — до свого смаку;
  • молоко — 200 мл (1 склянка);
  • вершкове масло — 50 г;
  • манка — 3 ст. л. (для присипання форми).

Спосіб приготування

У великій мисці змішати борошно, манну крупу, цукор, розпушувач і дрібку солі. Розділити отриману суху суміш на три рівні частини — вони стануть основою шарів пирога.

рецепт пирога без борошна
Манка та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити яблука, натерти їх на великій тертці. Додати лимонний сік і корицю — аромат стане особливо насиченим.

рецепт яблучного пирога без тіста
Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і присипати манкою. Викладати шарами: спочатку одну частину сухої суміші, потім половину яблук, далі — другу частину сухої суміші, решту яблук і зверху третю частину сухої суміші.

рецепт пирога з яблуками та з манкою
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

У невеликій мисці змішати тепле молоко з розтопленим вершковим маслом і рівномірно полити пиріг зверху. Це допоможе шарам з’єднатися та утворити ніжну структуру.

яблучний пиріг без борошна
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при температурі 180°C 40–45 хвилин, доки верх не стане золотистим і ароматним. Після випікання дати пирогу охолонути, потім посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт рецепт випічка пирог з яблуками
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
