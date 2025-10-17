Видео
Польский яблочный пирог без теста и яиц — понадобится манка

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 14:44
обновлено: 15:32
Польский яблочный пирог без теста — рецепт приготовления простой выпечки с фото
Польский яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот польский яблочный пирог — настоящая кулинарная находка. Готовится без теста, без яиц и даже без замеса — все ингредиенты просто насыпаются слоями. Благодаря манке пирог получается рассыпчатым, яблоки добавляют ему сочности, а корица невероятного аромата. Идеальный десерт, который всегда получается.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится (форма 30×20 см):

  • мука — 130 г (примерно 1 стакан);
  • манная крупа — 160 г (1 стакан);
  • сахар — 180 г (1 стакан);
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • яблоки — 800 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • корица — по своему вкусу;
  • молоко — 200 мл. (1 стакан);
  • сливочное масло — 50 г;
  • манка — 3 ст. л. (для присыпки формы).

Способ приготовления

В большой миске смешать муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Разделить полученную сухую смесь на три равные части — они станут основой слоев пирога.

рецепт пирога без борошна
Манка и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить яблоки, натереть их на крупной терке. Добавить лимонный сок и корицу — аромат станет особенно насыщенным.

рецепт яблучного пирога без тіста
Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом и присыпать манкой. Выкладывать слоями: сначала одну часть сухой смеси, затем половину яблок, далее — вторую часть сухой смеси, оставшиеся яблоки и сверху третью часть сухой смеси.

рецепт пирога з яблуками та з манкою
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

В небольшой миске смешать теплое молоко с растопленным сливочным маслом и равномерно полить пирог сверху. Это поможет слоям соединиться и образовать нежную структуру.

яблучний пиріг без борошна
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 180°C 40-45 минут, пока верх не станет золотистым и ароматным. После выпекания дать пирогу остыть, затем посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт рецепт выпечка пирог с яблоками
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
