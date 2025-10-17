Польский яблочный пирог без теста — рецепт приготовления простой выпечки с фото

Польский яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот польский яблочный пирог — настоящая кулинарная находка. Готовится без теста, без яиц и даже без замеса — все ингредиенты просто насыпаются слоями. Благодаря манке пирог получается рассыпчатым, яблоки добавляют ему сочности, а корица невероятного аромата. Идеальный десерт, который всегда получается.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится (форма 30×20 см):

мука — 130 г (примерно 1 стакан);

манная крупа — 160 г (1 стакан);

сахар — 180 г (1 стакан);

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

яблоки — 800 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

корица — по своему вкусу;

молоко — 200 мл. (1 стакан);

сливочное масло — 50 г;

манка — 3 ст. л. (для присыпки формы).

Способ приготовления

В большой миске смешать муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Разделить полученную сухую смесь на три равные части — они станут основой слоев пирога.

Манка и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить яблоки, натереть их на крупной терке. Добавить лимонный сок и корицу — аромат станет особенно насыщенным.

Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом и присыпать манкой. Выкладывать слоями: сначала одну часть сухой смеси, затем половину яблок, далее — вторую часть сухой смеси, оставшиеся яблоки и сверху третью часть сухой смеси.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

В небольшой миске смешать теплое молоко с растопленным сливочным маслом и равномерно полить пирог сверху. Это поможет слоям соединиться и образовать нежную структуру.

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 180°C 40-45 минут, пока верх не станет золотистым и ароматным. После выпекания дать пирогу остыть, затем посыпать сахарной пудрой.

