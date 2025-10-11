Яблочный пирог за 15 минут — нежный десерт вкуснее шарлотки

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог — настоящее открытие для любителей домашней выпечки. Нежное тесто, карамелизированные яблоки и сливочный крем создают десерт, который просто тает во рту. Готовится легко, а на вид и вкус — как из кондитерской. Если шарлотка казалась вам вершиной яблочных рецептов, попробуйте этот вариант и она навсегда останется в прошлом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 15 г;

масло сливочное растопленное — 120 г;

йогурт — 100 г;

мука — 180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

сливочный сыр — 200 г;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 8 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

яйцо — 1 шт.

Для карамелизированных яблок:

яблоки — 4 шт.;

сахар — 50 г;

сок лимона — из 1 шт.;

кукурузный крахмал — 10 г.

Для крема:

сливочный сыр — 300 г;

сливки 33% — 150 г;

сахар — 30 г;

белый шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Приготовить тесто. В глубокой миске взбить миксером яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавить растопленное масло, йогурт и снова перемешать. В отдельной посуде смешать муку с разрыхлителем, затем постепенно всыпать к жидкой смеси и перемешать до однородного состояния. Форму диаметром 24 см застелить пергаментом, влить тесто и разровнять.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить начинку. Сливочный сыр смешать с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и яйцом. Взбить миксером до гладкой консистенции. Выложить ложкой поверх теста, слегка распределить. Выпекать в духовке при 180°C примерно 45 минут, пока тесто подрумянится.

Карамелизированные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Тем временем приготовить карамелизированные яблоки. Не очищая кожуру, нарезать яблоки мелкими кубиками, выложить на сковородку, добавить сахар, лимонный сок и крахмал. Готовить на среднем огне, постоянно помешивая, около 8 минут, пока яблоки станут мягкими и покроются блестящей карамелью.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

На готовый бисквит выложить горячие яблоки, равномерно распределив по поверхности. Для крема взбить сливочный сыр со сливками и сахаром до нежной, воздушной текстуры. Выложить крем поверх яблок и охладить десерт в холодильнике минимум 4 часа. Перед подачей украсить тертым белым шоколадом. Пирог получается удивительно нежным, ароматным, с гармоничным сочетанием карамелизированных яблок, сырного слоя и воздушного крема.

