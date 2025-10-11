Відео
Шарлотка в минулому — яблучний пиріг за 15 хв, йому нема рівних

Дата публікації: 11 жовтня 2025 03:04
Яблучний пиріг за 15 хвилин — ніжний десерт смачніший за шарлотку
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг — справжнє відкриття для любителів домашньої випічки. Ніжне тісто, карамелізовані яблука та вершковий крем створюють десерт, який просто тане в роті. Готується легко, а на вигляд і смак — наче з кондитерської. Якщо шарлотка здавалась вам вершиною яблучних рецептів, спробуйте цей варіант і вона назавжди залишиться в минулому.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 15 г;
  • масло вершкове розтоплене — 120 г;
  • йогурт — 100 г;
  • борошно — 180 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • вершковий сир — 200 г;
  • цукор — 50 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 10 г;
  • яйце — 1 шт.

Для карамелізованих яблук:

  • яблука — 4 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • сік лимона — з 1 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 10 г.

Для крему:

  • вершковий сир — 300 г;
  • вершки 33% — 150 г;
  • цукор — 30 г;
  • білий шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Приготувати тісто. У глибокій мисці збити міксером яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати розтоплене масло, йогурт і знову перемішати. В окремій посудині змішати борошно з розпушувачем, потім поступово всипати до рідкої суміші й перемішати до однорідного стану. Форму діаметром 24 см застелити пергаментом, влити тісто й розрівняти.

рецепт шарлотки
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати начинку. Вершковий сир змішати з цукром, ванільним цукром, крохмалем і яйцем. Збити міксером до гладкої консистенції. Викласти ложкою поверх тіста, злегка розподілити. Випікати в духовці при 180°C приблизно 45 хвилин, поки тісто підрум’яниться.

рецепт пирога з яблуками
Карамелізовані яблука. . Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом приготувати карамелізовані яблука. Не очищаючи шкірку, нарізати яблука дрібними кубиками, викласти на сковорідку, додати цукор, лимонний сік і крохмаль. Готувати на середньому вогні, постійно помішуючи, близько 8 хвилин, доки яблука стануть м’якими й покриються блискучою карамеллю.

рецепт яблучного торта
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

На готовий бісквіт викласти гарячі яблука, рівномірно розподіливши по поверхні. Для крему збити вершковий сир із вершками та цукром до ніжної, повітряної текстури. Викласти крем поверх яблук і охолодити десерт у холодильнику мінімум 4 години. Перед подачею прикрасити тертим білим шоколадом. Пиріг виходить дивовижно ніжним, ароматним, із гармонійним поєднанням карамелізованих яблук, сирного шару та повітряного крему.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
