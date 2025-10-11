Яблучний пиріг за 15 хвилин — ніжний десерт смачніший за шарлотку

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг — справжнє відкриття для любителів домашньої випічки. Ніжне тісто, карамелізовані яблука та вершковий крем створюють десерт, який просто тане в роті. Готується легко, а на вигляд і смак — наче з кондитерської. Якщо шарлотка здавалась вам вершиною яблучних рецептів, спробуйте цей варіант і вона назавжди залишиться в минулому.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 15 г;

масло вершкове розтоплене — 120 г;

йогурт — 100 г;

борошно — 180 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

вершковий сир — 200 г;

цукор — 50 г;

ванільний цукор — 8 г;

кукурудзяний крохмаль — 10 г;

яйце — 1 шт.

Для карамелізованих яблук:

яблука — 4 шт.;

цукор — 50 г;

сік лимона — з 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 10 г.

Для крему:

вершковий сир — 300 г;

вершки 33% — 150 г;

цукор — 30 г;

білий шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Приготувати тісто. У глибокій мисці збити міксером яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати розтоплене масло, йогурт і знову перемішати. В окремій посудині змішати борошно з розпушувачем, потім поступово всипати до рідкої суміші й перемішати до однорідного стану. Форму діаметром 24 см застелити пергаментом, влити тісто й розрівняти.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати начинку. Вершковий сир змішати з цукром, ванільним цукром, крохмалем і яйцем. Збити міксером до гладкої консистенції. Викласти ложкою поверх тіста, злегка розподілити. Випікати в духовці при 180°C приблизно 45 хвилин, поки тісто підрум’яниться.

Карамелізовані яблука. . Фото: gospodynka.com.ua

Тим часом приготувати карамелізовані яблука. Не очищаючи шкірку, нарізати яблука дрібними кубиками, викласти на сковорідку, додати цукор, лимонний сік і крохмаль. Готувати на середньому вогні, постійно помішуючи, близько 8 хвилин, доки яблука стануть м’якими й покриються блискучою карамеллю.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

На готовий бісквіт викласти гарячі яблука, рівномірно розподіливши по поверхні. Для крему збити вершковий сир із вершками та цукром до ніжної, повітряної текстури. Викласти крем поверх яблук і охолодити десерт у холодильнику мінімум 4 години. Перед подачею прикрасити тертим білим шоколадом. Пиріг виходить дивовижно ніжним, ароматним, із гармонійним поєднанням карамелізованих яблук, сирного шару та повітряного крему.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.