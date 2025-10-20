Пиріг на 12 ложок — рецепт приготування бабусиної випічки без ваг і клопотів з фото

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг на 12 ложок — справжній смак дитинства. Простий, без ваг і складних вимірювань, він завжди вдається з першого разу. Аромат лимона, ніжна структура й легка солодкість роблять цю випічку улюбленою серед усієї родини. Це той випадок, коли секрети від бабусі перевірені роками.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

ваніль — на кінчику ножа;

цукор — 12 ст. л.;

олія — 12 ст. л.;

молоко — 12 ст. л.;

цедра лимона — з 1 плоду;

сік лимона — з 2 плодів;

борошно — 12 ст. л.;

розпушувач — 1 ст. л.;

кокосова стружка — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, ваніліном і цукром до пишної світлої маси. Влити олію та молоко, перемішати вінчиком до однорідності. Додати лимонну цедру та сік, знову перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші, замішуючи тісто до гладкої консистенції без грудочок.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром приблизно 27×18 см застелити пергаментом, викласти тісто та розрівняти. Посипати зверху кокосовою стружкою. Випікати при температурі 175°C 35–40 хвилин до золотистої скоринки.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Після випікання дати пирогу трохи охолонути. Він виходить ніжний, ароматний і з легкою лимонною кислинкою. Ідеально смакує до чаю чи кави.

