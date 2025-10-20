Відео
Україна
Головна Смак Рецепт пирога на 12 ложок — без ваг, секрети від бабусі

Рецепт пирога на 12 ложок — без ваг, секрети від бабусі

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 16:21
Пиріг на 12 ложок — рецепт приготування бабусиної випічки без ваг і клопотів з фото
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг на 12 ложок — справжній смак дитинства. Простий, без ваг і складних вимірювань, він завжди вдається з першого разу. Аромат лимона, ніжна структура й легка солодкість роблять цю випічку улюбленою серед усієї родини. Це той випадок, коли секрети від бабусі перевірені роками.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ваніль — на кінчику ножа;
  • цукор — 12 ст. л.;
  • олія — 12 ст. л.;
  • молоко — 12 ст. л.;
  • цедра лимона — з 1 плоду;
  • сік лимона — з 2 плодів;
  • борошно — 12 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ст. л.;
  • кокосова стружка — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, ваніліном і цукром до пишної світлої маси. Влити олію та молоко, перемішати вінчиком до однорідності. Додати лимонну цедру та сік, знову перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші, замішуючи тісто до гладкої консистенції без грудочок.

простий рецепт пирога
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром приблизно 27×18 см застелити пергаментом, викласти тісто та розрівняти. Посипати зверху кокосовою стружкою. Випікати при температурі 175°C 35–40 хвилин до золотистої скоринки.

рецепт пирога без ваг
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Після випікання дати пирогу трохи охолонути. Він виходить ніжний, ароматний і з легкою лимонною кислинкою. Ідеально смакує до чаю чи кави.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
