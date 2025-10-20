Видео
Видео

Рецепт пирога на 12 ложек — без весов, секреты от бабушки

Рецепт пирога на 12 ложек — без весов, секреты от бабушки

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 03:04
обновлено: 16:21
Пирог на 12 ложек — рецепт приготовления бабушкиной выпечки без весов и хлопот с фото
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог на 12 ложек - настоящий вкус детства. Простой, без весов и сложных измерений, он всегда получается с первого раза. Аромат лимона, нежная структура и легкая сладость делают эту выпечку любимой среди всей семьи. Это тот случай, когда секреты от бабушки проверены годами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ваниль — на кончике ножа;
  • сахар — 12 ст. л.;
  • масло — 12 ст. л.;
  • молоко — 12 ст. л.;
  • цедра лимона — с 1 плода;
  • сок лимона — из 2 плодов;
  • мука — 12 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ст. л.;
  • кокосовая стружка — 1 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, ванилином и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло и молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить лимонную цедру и сок, снова перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой смеси, замешивая тесто до гладкой консистенции без комочков.

простий рецепт пирога
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером примерно 27×18 см застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять. Посыпать сверху кокосовой стружкой. Выпекать при температуре 175°C 35-40 минут до золотистой корочки.

рецепт пирога без ваг
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

После выпекания дать пирогу немного остыть. Он получается нежный, ароматный и с легкой лимонной кислинкой. Идеально подходит к чаю или кофе.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт "Ужгород", который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на "Наполеон", но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт рецепт выпечка пирог к чаю
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
