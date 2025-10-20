Пирог на 12 ложек — рецепт приготовления бабушкиной выпечки без весов и хлопот с фото

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог на 12 ложек - настоящий вкус детства. Простой, без весов и сложных измерений, он всегда получается с первого раза. Аромат лимона, нежная структура и легкая сладость делают эту выпечку любимой среди всей семьи. Это тот случай, когда секреты от бабушки проверены годами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — на кончике ножа;

сахар — 12 ст. л.;

масло — 12 ст. л.;

молоко — 12 ст. л.;

цедра лимона — с 1 плода;

сок лимона — из 2 плодов;

мука — 12 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

кокосовая стружка — 1 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, ванилином и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло и молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить лимонную цедру и сок, снова перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой смеси, замешивая тесто до гладкой консистенции без комочков.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером примерно 27×18 см застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять. Посыпать сверху кокосовой стружкой. Выпекать при температуре 175°C 35-40 минут до золотистой корочки.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

После выпекания дать пирогу немного остыть. Он получается нежный, ароматный и с легкой лимонной кислинкой. Идеально подходит к чаю или кофе.

