Шоколадні пряники що тануть у роті — простий рецепт з фото

Шоколадні пряники. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці м’які шоколадні пряники з насиченим ароматом какао та теплоти спецій стануть улюбленою домашньою випічкою. Тісто виходить ніжним, пружним і буквально тане в роті, а легка глазур додає десерту святкового вигляду.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 350 г (поділити на дві частини по 175 г);

молоко — 190 мл;

цукор — 200 г;

какао — 45–60 г;

ванільний цукор — 1 пак.;

сіль — 1/3 ч. л.;

жовтки — 2 шт.;

масло вершкове — 35–40 г;

сода — 1 ч. л.;

мед — 50–60 г;

кориця — 1 ч. л.;

імбир сушений — 1 ч. л.;

мускатний горіх — на кінчику ножа;

білок — 1 шт.;

лимонний сік — 0,5 ч. л.;

цукрова пудра — 100 г.

Спосіб приготування

Розтопити вершкове масло разом із медом на невеликому вогні або на водяній бані, дати суміші охолонути.

Вершкове масло та какао. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці збити жовтки з цукром і ванільним цукром до світлої густої маси, додати молоко та теплу медово-масляну суміш, ретельно перемішати. У іншій мисці з’єднати борошно, какао, сіль, соду, корицю, імбир і мускатний горіх, після чого поступово додавати сухі інгредієнти до рідкої суміші, замішуючи м’яке, злегка липке тісто.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Розділити тісто на дві рівні частини та розкачати кожну на присипаній борошном поверхні у пласт приблизно один сантиметр завтовшки.

Приготування пряників. Фото: smakuiemo.com.ua

Вирізати пряники формочками та викласти їх на деко з пергаментом, запікати у розігрітій до 180 ºC духовці 15-20 хвилин до легкого пружного краю.

Глазурь для пряників. Фото: smakuiemo.com.ua

Для глазурі збити білок із цукровою пудрою та лимонним соком до гладкої густої маси. Покрити пряники глазур’ю після повного охолодження та залишити до застигання.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.