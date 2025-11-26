Видео
Видео

Главная Вкус Рецепт шоколадных пряников, которые тают во рту — легкий десерт

Рецепт шоколадных пряников, которые тают во рту — легкий десерт

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 03:04
обновлено: 17:11
Шоколадные пряники тающие во рту — простой рецепт с фото
Шоколадные пряники. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти мягкие шоколадные пряники с насыщенным ароматом какао и теплоты специй станут любимой домашней выпечкой. Тесто получается нежным, упругим и буквально тает во рту, а легкая глазурь придает десерту праздничный вид.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 350 г (разделить на две части по 175 г);
  • молоко — 190 мл.;
  • сахар — 200 г;
  • какао — 45-60 г;
  • ванильный сахар — 1 пак;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • желтки — 2 шт.;
  • масло сливочное — 35-40 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мед — 50-60 г;
  • корица — 1 ч. л.;
  • имбирь сушеный — 1 ч. л.;
  • мускатный орех — на кончике ножа;
  • белок — 1 шт.;
  • лимонный сок — 0,5 ч. л.;
  • сахарная пудра — 100 г.

Способ приготовления

Растопить сливочное масло вместе с медом на небольшом огне или на водяной бане, дать смеси остыть.

рецепт пряників
Сливочное масло и какао. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске взбить желтки с сахаром и ванильным сахаром до светлой густой массы, добавить молоко и теплую медово-масляную смесь, тщательно перемешать. В другой миске соединить муку, какао, соль, соду, корицу, имбирь и мускатный орех, после чего постепенно добавлять сухие ингредиенты к жидкой смеси, замешивая мягкое, слегка липкое тесто.

рецепт шоколадних пряників
Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Разделить тесто на две равные части и раскатать каждую на присыпанной мукой поверхности в пласт примерно один сантиметр толщиной.

шоколадні пряники
Приготовление пряников. Фото: smakuiemo.com.ua

Вырезать пряники формочками и выложить их на противень с пергаментом, запекать в разогретой до 180 ºC духовке 15-20 минут до легкого упругого края.

смачні шоколадні пряники в глазурі
Глазурь для пряников. Фото: smakuiemo.com.ua

Для глазури взбить белок с сахарной пудрой и лимонным соком до гладкой густой массы. Покрыть пряники глазурью после полного остывания и оставить до застывания.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт выпечка печенье пряники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
