Шоколадные пряники тающие во рту — простой рецепт с фото

Эти мягкие шоколадные пряники с насыщенным ароматом какао и теплоты специй станут любимой домашней выпечкой. Тесто получается нежным, упругим и буквально тает во рту, а легкая глазурь придает десерту праздничный вид.

Вам понадобится:

мука — 350 г (разделить на две части по 175 г);

молоко — 190 мл.;

сахар — 200 г;

какао — 45-60 г;

ванильный сахар — 1 пак;

соль — 1/3 ч. л.;

желтки — 2 шт.;

масло сливочное — 35-40 г;

сода — 1 ч. л.;

мед — 50-60 г;

корица — 1 ч. л.;

имбирь сушеный — 1 ч. л.;

мускатный орех — на кончике ножа;

белок — 1 шт.;

лимонный сок — 0,5 ч. л.;

сахарная пудра — 100 г.

Способ приготовления

Растопить сливочное масло вместе с медом на небольшом огне или на водяной бане, дать смеси остыть.

Сливочное масло и какао. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске взбить желтки с сахаром и ванильным сахаром до светлой густой массы, добавить молоко и теплую медово-масляную смесь, тщательно перемешать. В другой миске соединить муку, какао, соль, соду, корицу, имбирь и мускатный орех, после чего постепенно добавлять сухие ингредиенты к жидкой смеси, замешивая мягкое, слегка липкое тесто.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Разделить тесто на две равные части и раскатать каждую на присыпанной мукой поверхности в пласт примерно один сантиметр толщиной.

Приготовление пряников. Фото: smakuiemo.com.ua

Вырезать пряники формочками и выложить их на противень с пергаментом, запекать в разогретой до 180 ºC духовке 15-20 минут до легкого упругого края.

Глазурь для пряников. Фото: smakuiemo.com.ua

Для глазури взбить белок с сахарной пудрой и лимонным соком до гладкой густой массы. Покрыть пряники глазурью после полного остывания и оставить до застывания.

