Різдвяний кекс до чаю — рецепт приготування святкового десерту

Різдвяний кекс до чаю. Фото: smakuiemo.com.ua

Створіть святкову атмосферу за допомогою ароматного різдвяного кексу до чаю. Ніжне тісто з сухофруктами, цитрусова пропитка та карамелізовані апельсини роблять десерт святковим і неймовірно смачним. Цей кекс легко готувати, він ідеально підходить для сімейного чаювання та зустрічі гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

яйця — 2 шт.;

кефір — 200 г;

вершкове масло розтоплене — 150 мл;

борошно — 350 г;

розпушувач — 10 г;

сухофрукти різні — 100 г;

вершкове масло для змащування форми;

цитрусова пропитка — довільна кількість;

карамелізовані апельсини — трохи;

чебрець — дрібка;

зерна граната — кілька г.;

цукрова пудра — трохи.

Спосіб приготування

Збити цукор із ванільним цукром та яйцями до легкої пухкої маси. Додати кефір і розтоплене вершкове масло, перемішати до однорідності. Поступово всипати борошно з розпушувачем, формуючи ніжне, пружне тісто. Додати сухофрукти та перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму змастити вершковим маслом і викласти тісто, розрівняти поверхню. Випікати у духовці при 180°C до появи рівномірної золотистої скоринки та ніжного аромату.

Тісто у формі для випікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Після випікання дати кексу трохи охолонути, вийняти з форми та полити цитрусовою пропиткою.

Готовий кекс. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрасити карамелізованими апельсинами, дрібкою чебрецю та зернами граната. Легко присипати цукровою пудрою, створивши ефект зимового снігу.

Кекс у зрозрізі. Фото: smakuiemo.com.ua

Кекс виходить ароматним, ніжним, святковим і підходить для подачі до чаю або кави.

