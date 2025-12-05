Відео
Головна Смак Різдвяний кекс до чаю — простий рецепт, а смак на всі 100%

Різдвяний кекс до чаю — простий рецепт, а смак на всі 100%

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 02:44
Різдвяний кекс до чаю — рецепт приготування святкового десерту
Різдвяний кекс до чаю. Фото: smakuiemo.com.ua

Створіть святкову атмосферу за допомогою ароматного різдвяного кексу до чаю. Ніжне тісто з сухофруктами, цитрусова пропитка та карамелізовані апельсини роблять десерт святковим і неймовірно смачним. Цей кекс легко готувати, він ідеально підходить для сімейного чаювання та зустрічі гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 200 г;
  • вершкове масло розтоплене — 150 мл;
  • борошно — 350 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сухофрукти різні — 100 г;
  • вершкове масло для змащування форми;
  • цитрусова пропитка — довільна кількість;
  • карамелізовані апельсини — трохи;
  • чебрець — дрібка;
  • зерна граната — кілька г.;
  • цукрова пудра — трохи.

Спосіб приготування

Збити цукор із ванільним цукром та яйцями до легкої пухкої маси. Додати кефір і розтоплене вершкове масло, перемішати до однорідності. Поступово всипати борошно з розпушувачем, формуючи ніжне, пружне тісто. Додати сухофрукти та перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися.

рецепт різдвяного кексу
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму змастити вершковим маслом і викласти тісто, розрівняти поверхню. Випікати у духовці при 180°C до появи рівномірної золотистої скоринки та ніжного аромату.

рецепт вологого кексу
Тісто у формі для випікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Після випікання дати кексу трохи охолонути, вийняти з форми та полити цитрусовою пропиткою.

різдвяний вологий кекс
Готовий кекс. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрасити карамелізованими апельсинами, дрібкою чебрецю та зернами граната. Легко присипати цукровою пудрою, створивши ефект зимового снігу.

рецепт смачного кексу з сухофруктами
Кекс у зрозрізі. Фото: smakuiemo.com.ua

Кекс виходить ароматним, ніжним, святковим і підходить для подачі до чаю або кави.

Різдво пиріг сухофрукти рецепт випічка кекс
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
