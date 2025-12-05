Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рождественский кекс к чаю — простой рецепт, а вкус на все 100%

Рождественский кекс к чаю — простой рецепт, а вкус на все 100%

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 02:44
Рождественский кекс к чаю — рецепт приготовления праздничного десерта
Рождественский кекс к чаю. Фото: smakuiemo.com.ua

Создайте праздничную атмосферу с помощью ароматного рождественского кекса к чаю. Нежное тесто с сухофруктами, цитрусовая пропитка и карамелизированные апельсины делают десерт праздничным и невероятно вкусным. Этот кекс легко готовить, он идеально подходит для семейного чаепития и встречи гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 200 г;
  • сливочное масло растопленное — 150 мл.;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сухофрукты различные — 100 г;
  • сливочное масло для смазывания формы;
  • цитрусовая пропитка — произвольное количество;
  • карамелизированные апельсины — немного;
  • тимьян — щепотка;
  • зерна граната — несколько г;
  • сахарная пудра — немного.

Способ приготовления

Взбить сахар с ванильным сахаром и яйцами до легкой пышной массы. Добавить кефир и растопленное сливочное масло, перемешать до однородности. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, формируя нежное, упругое тесто. Добавить сухофрукты и перемешать, чтобы они равномерно распределились.

рецепт різдвяного кексу
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму смазать сливочным маслом и выложить тесто, разровнять поверхность. Выпекать в духовке при 180°C до появления равномерной золотистой корочки и нежного аромата.

рецепт вологого кексу
Тесто в форме для выпекания. Фото: smakuiemo.com.ua

После выпекания дать кексу немного остыть, вынуть из формы и полить цитрусовой пропиткой.

різдвяний вологий кекс
Готовый кекс. Фото: smakuiemo.com.ua

Украсить карамелизированными апельсинами, щепоткой тимьяна и зернами граната. Легко присыпать сахарной пудрой, создав эффект зимнего снега.

рецепт смачного кексу з сухофруктами
Кекс в разрезе. Фото: smakuiemo.com.ua

Кекс получается ароматным, нежным, праздничным и подходит для подачи к чаю или кофе.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Рождество пирог сухофрукты рецепт выпечка кекс
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации