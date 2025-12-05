Рождественский кекс к чаю — рецепт приготовления праздничного десерта

Рождественский кекс к чаю. Фото: smakuiemo.com.ua

Создайте праздничную атмосферу с помощью ароматного рождественского кекса к чаю. Нежное тесто с сухофруктами, цитрусовая пропитка и карамелизированные апельсины делают десерт праздничным и невероятно вкусным. Этот кекс легко готовить, он идеально подходит для семейного чаепития и встречи гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

яйца — 2 шт.;

кефир — 200 г;

сливочное масло растопленное — 150 мл.;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 10 г;

сухофрукты различные — 100 г;

сливочное масло для смазывания формы;

цитрусовая пропитка — произвольное количество;

карамелизированные апельсины — немного;

тимьян — щепотка;

зерна граната — несколько г;

сахарная пудра — немного.

Способ приготовления

Взбить сахар с ванильным сахаром и яйцами до легкой пышной массы. Добавить кефир и растопленное сливочное масло, перемешать до однородности. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, формируя нежное, упругое тесто. Добавить сухофрукты и перемешать, чтобы они равномерно распределились.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму смазать сливочным маслом и выложить тесто, разровнять поверхность. Выпекать в духовке при 180°C до появления равномерной золотистой корочки и нежного аромата.

Тесто в форме для выпекания. Фото: smakuiemo.com.ua

После выпекания дать кексу немного остыть, вынуть из формы и полить цитрусовой пропиткой.

Готовый кекс. Фото: smakuiemo.com.ua

Украсить карамелизированными апельсинами, щепоткой тимьяна и зернами граната. Легко присыпать сахарной пудрой, создав эффект зимнего снега.

Кекс в разрезе. Фото: smakuiemo.com.ua

Кекс получается ароматным, нежным, праздничным и подходит для подачи к чаю или кофе.

