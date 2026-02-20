Что есть на завтрак, чтобы не повышался сахар — 8 полезных продуктов

Что есть на завтрак, чтобы не повышался сахар — 8 завтраков
Уровень сахара в крови утром может резко возрасти даже после привычных блюд. Правильно подобранный завтрак помогает избежать скачков глюкозы, что поможет надолго сохранять энергию. Эксперты назвали продукты с низким гликемическим индексом для хорошего самочувствия.
Об этом сообщает Health, материал проверила доктор медицинских наук, эндокринолог Даниэль Вайс, передает Новини.LIVE.
Многие популярные завтраки — от сладких хлопьев до сдобной выпечки — могут повышать уровень сахара в крови так же быстро, как десерт. Для людей с диабетом или тех, кто стремится снизить риск его развития, важно выбирать продукты с низким гликемическим индексом.
Специалисты советуют ориентироваться на продукты с гликемическим индексом 55 или ниже. Гликемический индекс показывает, как быстро пища повышает уровень глюкозы в крови. Чем ниже показатель, тем стабильнее будет уровень сахара после приема пищи.
Продукты, которые можно включать в завтрак без риска резких скачков глюкозы
Яйца
Гликемический индекс — менее 15. Одно большое яйцо содержит качественный белок, который помогает дольше сохранять чувство сытости. Яйца хорошо сочетаются с фасолью, листовой зеленью или авокадо. Их также можно подавать с цельнозерновым хлебом.
Греческий йогурт
Гликемический индекс — 11-13, рекомендуемая порция — 170 г. Это источник белка, кальция и часто витамина D. Стоит выбирать натуральный несладкий вариант без ароматизаторов. Для вкуса можно добавить ягоды, орехи или щепотку корицы.
Цельнозерновой хлеб
Гликемический индекс — до 55. Лучше выбирать хлеб из цельного зерна — киноа, гречки, ячменя с содержанием клетчатки не менее 2,5 г на порцию. Сочетание с белком или полезными жирами помогает еще больше стабилизировать уровень сахара.
Овсянка
Гликемический индекс — около 55. Овсянка содержит клетчатку, витамины и минералы. Ее можно готовить на воде или низкоуглеводном молоке, добавлять семена, ягоды или яйца. Добавление белка и полезных жиров снижает влияние на уровень глюкозы.
Тофу
Гликемический индекс — 15. Это растительный источник белка и кальция, который подходит тем, кто не употребляет яйца. Тофу хорошо сочетается с овощами, грибами и зеленью.
Семена чиа
Гликемический индекс — около 30. Они богаты клетчаткой и аминокислотами.
Семена можно добавлять в йогурт или готовить пудинг, смешивая с молоком и оставляя для набухания.
Творог
Гликемический индекс — примерно 30. Это высокобелковый продукт, который лучше выбирать без добавления сахара.
Пшеничные отруби
Гликемический индекс — около 44. Отруби богаты клетчаткой, фолиевой кислотой и витаминами группы B. Регулярное потребление цельнозерновых завтраков связывают с лучшим контролем уровня глюкозы.
