Що їсти на сніданок, щоб не підвищувався цукор — 8 продуктів із низьким глікемічним індексом

Рівень цукру в крові зранку може різко зрости навіть після звичних страв. Правильно підібраний сніданок допомагає уникнути стрибків глюкози та довше зберігати енергію. Експерти назвали продукти з низьким глікемічним індексом, які варто включити до ранкового меню, щоб підтримувати стабільний стан організму.

Про це повідомляє Health, матеріал перевірила докторка медичних наук, ендокринологиня Даніель Вайс, передає Новини.LIVE.

Багато популярних сніданків — від солодких пластівців до здобної випічки — можуть підвищувати рівень цукру в крові так само швидко, як десерт. Для людей із діабетом або тих, хто прагне знизити ризик його розвитку, важливо обирати продукти з низьким глікемічним індексом.

Фахівці радять орієнтуватися на продукти з глікемічним індексом 55 або нижче. Глікемічний індекс показує, як швидко їжа підвищує рівень глюкози в крові. Чим нижчий показник, тим стабільнішим буде рівень цукру після прийому їжі.

Продукти, які можна включати до сніданку без ризику різких стрибків глюкози

Яєчня на сніданок. Фото: Freepik

Яйця

Глікемічний індекс — менше 15. Одне велике яйце містить якісний білок, який допомагає довше зберігати відчуття ситості. Яйця добре поєднуються з квасолею, листовою зеленню або авокадо. Їх також можна подавати з цільнозерновим хлібом.

Грецький йогурт

Глікемічний індекс — 11-13, рекомендована порція — 170 г. Це джерело білка, кальцію та часто вітаміну D. Варто обирати натуральний несолодкий варіант без ароматизаторів. Для смаку можна додати ягоди, горіхи або дрібку кориці.

Цільнозерновий хліб

Глікемічний індекс — до 55. Краще обирати хліб із цільного зерна — кіноа, гречки, ячменю з вмістом клітковини не менше 2,5 г на порцію. Поєднання з білком або корисними жирами допомагає ще більше стабілізувати рівень цукру.

Панкейки з полуницею. Фото: Freepik

Вівсянка

Глікемічний індекс — близько 55. Вівсянка містить клітковину, вітаміни та мінерали. Її можна готувати на воді або низьковуглеводному молоці, додавати насіння, ягоди чи яйця. Додавання білка та корисних жирів знижує вплив на рівень глюкози.

Вівсяна каша. Фото: Freepik

Тофу

Глікемічний індекс — 15. Це рослинне джерело білка та кальцію, яке підходить тим, хто не вживає яйця. Тофу добре поєднується з овочами, грибами та зеленню.

Насіння чіа

Глікемічний індекс — близько 30. Воно багате на клітковину та амінокислоти.

Насіння чіа. Фото: Freepik

Насіння можна додавати до йогурту або готувати пудинг, змішуючи з молоком і залишаючи для набухання.

Кисломолочний сир

Глікемічний індекс — приблизно 30. Це високобілковий продукт, який краще обирати без доданого цукру.

Сирники зі сметаною. Фото: Freepik

Пшеничні висівки

Глікемічний індекс — близько 44. Висівки багаті на клітковину, фолієву кислоту та вітаміни групи B. Регулярне споживання цільнозернових сніданків пов’язують із кращим контролем рівня глюкози.

