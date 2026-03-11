Тесто просто вылить на противень — нежный рулет с заварным кремом, простой рецепт с фото

Домашний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт удивляет простотой приготовления и одновременно очень нежным вкусом. Тесто просто распределяется по противню, выпекается одним коржом, а затем наполняется большим количеством бархатистого заварного крема. В результате получается большой мягкий рулет, который напоминает гигантский эклер и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для домашнего чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

желтки — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

молоко теплое — 500 мл.;

крахмал кукурузный — 40 г;

масло сливочное — 50 г;

сахар ванильный — 8-10 г.

Для теста:

вода — 100 мл.;

молоко — 100 мл.;

масло сливочное — 80 г;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 1/3 ч. л.;

мука — 120 г;

яйца — 3 шт.

Способ приготовления

Начать приготовление с крема. В миску добавить желтки, щепотку соли и сахар. Перемешать или слегка взбить массу до светлого цвета и однородной консистенции. Добавить к желтковой массе примерно небольшую часть теплого молока, после этого добавить кукурузный крахмал и хорошо перемешать, чтобы масса стала гладкой без комочков. Остальное молоко подогреть в кастрюле до теплого состояния. Добавить к нему подготовленную желтковую смесь и поставить на средний огонь. Готовить крем, постоянно помешивая, пока масса постепенно не загустеет. Когда крем начнет слегка кипеть, продолжить готовку еще примерно 1-2 минуты, чтобы крахмал хорошо заварился. После этого добавить сливочное масло и ванильный сахар. Перемешать до полного растворения масла.

Тесто для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть крем пищевой пленкой в контакт с поверхностью, чтобы не образовалась пленка, и оставить до полного остывания. Для теста в кастрюлю добавить воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар. Поставить на огонь и довести смесь до кипения, чтобы масло полностью растаяло. Когда жидкость закипит, сразу добавить муку и начать активно перемешивать. Продолжать заваривать тесто примерно 1-2 минуты, пока оно не соберется в плотную мягкую массу и на дне кастрюли не появится тонкая пленка.

Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить тесто в миску и оставить примерно на 5 минут, чтобы оно немного остыло. Добавить яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая массу. В результате тесто должно стать гладким, блестящим и эластичным. Противень застелить пергаментом. Добавить тесто и равномерно распределить его по всей поверхности тонким слоем.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 190 °C духовке примерно 30-35 минут, пока корж не станет румяным и золотистым. После выпекания переложить его на решетку и накрыть полотенцем, чтобы корж остался мягким. Когда крем полностью остынет, взбить его миксером до пышной консистенции. Корж перевернуть, равномерно распределить крем по поверхности, оставляя с одного края примерно 3-3,5 см без начинки. Аккуратно свернуть корж в рулет. Завернуть рулет в пергамент и пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы десерт хорошо пропитался. Перед подачей рулет можно украсить растопленным шоколадом или посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась