Яблочный пирог 3 стакана — простой рецепт вкуснее шарлотки

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Яблочный пирог "3 стакана" — это один из самых простых десертов, который можно приготовить без замеса теста. Для рецепта нужны только яблоки и сухая смесь из манной крупы, муки и сахара. Такой десерт идеально подходит к чаю или кофе и всегда удается даже у тех, кто печет нечасто.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яблоки сочные — 1,3 кг;

сахар — 1 стакан;

манная крупа — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию);

масло — для смазывания формы.

Все стаканы должны быть одинакового объема (примерно 250 мл).

Способ приготовления

В глубокой миске соединить сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Хорошо перемешать сухие ингредиенты до равномерного распределения. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Форму для выпекания застелить пергаментом и слегка смазать маслом.

Натертые яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

На дно формы равномерно выложить часть сухой смеси. Сверху добавить слой натертых яблок. Далее снова распределить сухую смесь, после чего выложить еще один слой яблок.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Затем добавить еще один слой сухих ингредиентов, оставив примерно 4 ст. л. смеси для завершающего слоя. Сверху выложить последнюю часть яблок и посыпать остатками сухой смеси.

Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить форму в разогретую до 180°C духовку и выпекать примерно 45-50 минут до румяной корочки. Готовый пирог оставить в форме до полного остывания, после чего осторожно достать и нарезать порционными кусочками.

