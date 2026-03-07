Відео
Україна
Відео

Головна Смак Соковитий яблучний пиріг "3 склянки" — без замісу тіста

Соковитий яблучний пиріг "3 склянки" — без замісу тіста

Дата публікації: 7 березня 2026 03:04
Яблучний пиріг 3 склянки — простий рецепт приготування без замісу тіста
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Яблучний пиріг "3 склянки" — це один із найпростіших десертів, який можна приготувати без замісу тіста. Для рецепта потрібні лише яблука та суха суміш із манної крупи, борошна й цукру. Під час випікання яблука віддають свій сік, завдяки чому пиріг виходить ніжним, соковитим і ароматним. Такий десерт ідеально підходить до чаю або кави та завжди вдається навіть у тих, хто пече нечасто.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яблука соковиті — 1,3 кг;
  • цукор — 1 склянка;
  • манна крупа — 1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л. (за бажанням);
  • олія — для змащування форми.

Усі склянки повинні бути однакового об’єму (приблизно 250 мл).

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати цукор, манну крупу, борошно, розпушувач та ванільний цукор. Добре перемішати сухі інгредієнти до рівномірного розподілу. Яблука очистити від шкірки та натерти на крупній тертці. Форму для випікання застелити пергаментом і злегка змастити олією.

рецепт яблучного пирога
Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форми рівномірно викласти частину сухої суміші. Зверху додати шар натертих яблук. Далі знову розподілити суху суміш, після чого викласти ще один шар яблук.

смачний яблучний пиріг
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Потім додати ще один шар сухих інгредієнтів, залишивши приблизно 4 ст. л. суміші для завершального шару. Зверху викласти останню частину яблук і посипати залишками сухої суміші.

рецепт шарлотки
Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити форму в розігріту до 180°C духовку та випікати приблизно 45–50 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, після чого обережно дістати та нарізати порційними шматочками.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг яблука рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
