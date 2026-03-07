Яблучний пиріг 3 склянки — простий рецепт приготування без замісу тіста

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Яблучний пиріг "3 склянки" — це один із найпростіших десертів, який можна приготувати без замісу тіста. Для рецепта потрібні лише яблука та суха суміш із манної крупи, борошна й цукру. Під час випікання яблука віддають свій сік, завдяки чому пиріг виходить ніжним, соковитим і ароматним. Такий десерт ідеально підходить до чаю або кави та завжди вдається навіть у тих, хто пече нечасто.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яблука соковиті — 1,3 кг;

цукор — 1 склянка;

манна крупа — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

розпушувач — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л. (за бажанням);

олія — для змащування форми.

Усі склянки повинні бути однакового об’єму (приблизно 250 мл).

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати цукор, манну крупу, борошно, розпушувач та ванільний цукор. Добре перемішати сухі інгредієнти до рівномірного розподілу. Яблука очистити від шкірки та натерти на крупній тертці. Форму для випікання застелити пергаментом і злегка змастити олією.

Натерті яблука. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форми рівномірно викласти частину сухої суміші. Зверху додати шар натертих яблук. Далі знову розподілити суху суміш, після чого викласти ще один шар яблук.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Потім додати ще один шар сухих інгредієнтів, залишивши приблизно 4 ст. л. суміші для завершального шару. Зверху викласти останню частину яблук і посипати залишками сухої суміші.

Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити форму в розігріту до 180°C духовку та випікати приблизно 45–50 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, після чого обережно дістати та нарізати порційними шматочками.

