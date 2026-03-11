Тісто просто вилити на деко — ніжний рулет із заварним кремом, простий рецепт з фото

Домашній десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт дивує простотою приготування і водночас дуже ніжним смаком. Тісто просто розподіляється по деку, випікається одним коржем, а потім наповнюється великою кількістю бархатистого заварного крему. У результаті виходить великий м’який рулет, який нагадує гігантський еклер і чудово підходить як для святкового столу, так і для домашнього чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

жовтки — 4 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 100 г;

молоко тепле — 500 мл.;

крохмаль кукурудзяний — 40 г;

масло вершкове — 50 г;

цукор ванільний — 8–10 г.

Для тіста:

вода — 100 мл.;

молоко — 100 мл.;

масло вершкове — 80 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 1/3 ч. л.;

борошно — 120 г;

яйця — 3 шт.

Спосіб приготування

Почати приготування з крему. У миску додати жовтки, дрібку солі та цукор. Перемішати або злегка збити масу до світлого кольору та однорідної консистенції. Додати до жовткової маси приблизно невелику частину теплого молока, після цього додати кукурудзяний крохмаль і добре перемішати, щоб маса стала гладкою без грудочок. Решту молока підігріти у каструлі до теплого стану. Додати до нього підготовлену жовткову суміш і поставити на середній вогонь. Готувати крем, постійно помішуючи, поки маса поступово не загусне. Коли крем почне злегка кипіти, продовжити готування ще приблизно 1–2 хвилини, щоб крохмаль добре заварився. Після цього додати вершкове масло та ванільний цукор. Перемішати до повного розчинення масла.

Тісто для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити крем харчовою плівкою в контакт із поверхнею, щоб не утворилася плівка, і залишити до повного охолодження. Для тіста у каструлю додати воду, молоко, вершкове масло, сіль і цукор. Поставити на вогонь і довести суміш до кипіння, щоб масло повністю розтануло. Коли рідина закипить, одразу додати борошно і почати активно перемішувати. Продовжувати заварювати тісто приблизно 1–2 хвилини, поки воно не збереться у щільну м’яку масу і на дні каструлі не з’явиться тонка плівка.

Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти тісто у миску і залишити приблизно на 5 хвилин, щоб воно трохи охололо. Додати яйця по одному, щоразу добре перемішуючи масу. У результаті тісто повинно стати гладким, блискучим і еластичним. Деко застелити пергаментом. Додати тісто і рівномірно розподілити його по всій поверхні тонким шаром.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 190 °C духовці приблизно 30–35 хвилин, поки корж не стане рум’яним і золотистим. Після випікання перекласти його на решітку і накрити рушником, щоб корж залишився м’яким. Коли крем повністю охолоне, збити його міксером до пишної консистенції. Корж перевернути, рівномірно розподілити крем по поверхні, залишаючи з одного краю приблизно 3–3,5 см без начинки. Акуратно згорнути корж у рулет. Загорнути рулет у пергамент і харчову плівку та поставити у холодильник мінімум на 2–3 години, щоб десерт добре просочився. Перед подачею рулет можна прикрасити розтопленим шоколадом або посипати цукровою пудрою.

