Рулет Анна — рецепт приготовления с фото для нежного десерта, который поражает каждого

Рулет "Анна". Фото: gospodynka.com.ua

Этот рулет каждый раз поражает нежностью и безупречным видом на разрезе. Сочетание легкого бисквита и воздушного бананового суфле создает десерт, который хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

мука — 120 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

бананы — 1-2 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

желатин — 15 г;

вода — 100 мл.;

сливки холодные 33-35% — 250 мл.;

сахар — 80 г.

Способ приготовления

Подготовить глубокую миску и вбить в нее яйца. Добавить сахар и взбивать до состояния светлой, воздушной массы, увеличивающейся в объеме. В отдельной емкости смешать муку, какао и разрыхлитель. Добавить сухую смесь в несколько приемов к взбитым яйцам, аккуратно вымешивая, чтобы тесто оставалось легким и жидковатым.

Шоколадный рулет из шоколада. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, разровнять и поставить в духовку, разогретую до 180°C. Выпекать от 10 до 15 минут. Горячий корж снять вместе с пергаментом и свернуть в рулет, чтобы он сохранил эластичность.

Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для суфле очистить бананы и нарезать их небольшими кубиками. Грецкие орехи измельчить. Высыпать желатин в небольшую емкость, залить водой и оставить набухать примерно на 20 минут. Затем нагреть до полного растворения, не доводя до кипения, и остудить до комнатной температуры. В отдельную миску влить холодные сливки, взбить их до воздушной структуры и постепенно добавить сахар. Когда сливки приобретут мягкие пики, тонкой струйкой ввести остывший желатин и перемешать лопаткой. Отложить часть крема для покрытия рулета. В остальное добавить бананы и перемешать до однородного нежного крема.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Развернуть теплый корж, равномерно распределить по нему банановое суфле и свернуть в рулет. Смазать верх отложенным кремом и посыпать измельченными орехами. Поставить в холодильник на 4 часа, чтобы десерт стабилизировался и стал более плотным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.