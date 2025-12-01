Відео
Україна
Головна Смак Рулет "Анна" — цей десерт викликає захоплення у всіх

Рулет "Анна" — цей десерт викликає захоплення у всіх

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:04
Рулет Анна — рецепт приготування з фото для ніжного десерту, який вражає кожного
Рулет "Анна". Фото: gospodynka.com.ua

Цей рулет щоразу вражає ніжністю та бездоганним виглядом на розрізі. Поєднання легкого бісквіта та повітряного бананового суфле створює десерт, який хочеться готувати знову та знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • борошно — 120 г;
  • какао — 30 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • банани — 1–2 шт.;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • желатин — 15 г;
  • вода — 100 мл.;
  • вершки холодні 33–35% — 250 мл.;
  • цукор — 80 г.

Спосіб приготування

Підготувати глибоку миску та вбити в неї яйця. Додати цукор і збивати до стану світлої, повітряної маси, що збільшується в об’ємі. В окремій ємності змішати борошно, какао та розпушувач. Додати суху суміш у кілька прийомів до збитих яєць, акуратно вимішуючи, щоб тісто залишалося легким і рідкуватим.

рецепт шоколадного рулета
Шоколадний рулет. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, розрівняти та поставити в духовку, розігріту до 180°C. Випікати від 10 до 15 хвилин. Гарячий корж зняти разом із пергаментом і скрутити у рулет, щоб він зберіг еластичність.

простий рецепт шоколадного рулета
Кор та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для суфле очистити банани та нарізати їх невеликими кубиками. Волоські горіхи подрібнити. Висипати желатин у невелику ємність, залити водою та залишити набухати приблизно на 20 хвилин.  Потім нагріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння, і остудити до кімнатної температури. У окрему миску влити холодні вершки, збити їх до повітряної структури та поступово додати цукор. Коли вершки набудуть м’яких піків, тонкою цівкою ввести остиглий желатин і перемішати лопаткою. Відкласти частину крему для покриття рулета. У решту додати банани й перемішати до однорідного ніжного крему.

шоколадний рулет з кремом
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Розгорнути теплий корж, рівномірно розподілити по ньому бананове суфле та згорнути в рулет. Змастити верх відкладеним кремом і посипати подрібненими горіхами. Поставити у холодильник на 4 години, щоб десерт стабілізувався та став щільнішим.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт шоколадний рулет рулет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
