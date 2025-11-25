Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Шоколадний рулет "Принц", який підкорює всіх — випічка з кокосом

Шоколадний рулет "Принц", який підкорює всіх — випічка з кокосом

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 03:04
Оновлено: 19:21
Шоколадний рулет — рецепт з кокосовою начинкою
Шоколадний рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколадний рулет "Принц на білому коні" з кокосовою начинкою — це десерт, який підкорює з першого шматочка. Ніжний шоколадний бісквіт поєднується з ароматною кокосовою начинкою та молочним шоколадом, створюючи неповторний смак. Ідеально підходить для свят, домашніх посиденьок і тих моментів, коли хочеться порадувати себе та близьких особливим десертом.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 100 г;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 80 г;
  • какао — 20 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • кокосова стружка — 2 ст. л.

Для начинки:

  • молоко — 400 мл.;
  • кокосова стружка — 200 г;
  • цукор — 80 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 75 г.

Для покриття:

  • молочний шоколад — 20–50 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром до густої світлої маси. Додати рослинну олію й акуратно ввести суміш борошна, какао та розпушувача, перемішати до однорідності. Додати кокосову стружку та ще раз перемішати.

рецепт шоколадного рулета
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, і розрівняти. Випікати бісквіт при 180°C до готовності, після чого ще гарячим скрутити рулетом разом із пергаментом і залишити остигати.

шоколадний рулет з кремом
Шоколадний корж. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки довести молоко до кипіння, додати цукор, ванільний цукор та манну крупу, варити до загустіння, зняти з вогню, додати вершкове масло та кокосову стружку, ретельно перемішати та охолодити.

рецепт рулета з кремом
Корж та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Розгорнути остиглий бісквіт, зняти пергамент, рівномірно викласти кокосову начинку та згорнути рулет.

шоколадний рулет з кокосовим кремом
Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Поверхню полити розтопленим молочним шоколадом. Поставити в холодильник на 1–2 години для стабілізації крему і пропитки бісквіту.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт шоколадний рулет рулет кокос
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації