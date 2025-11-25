Шоколадний рулет — рецепт з кокосовою начинкою

Шоколадний рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколадний рулет "Принц на білому коні" з кокосовою начинкою — це десерт, який підкорює з першого шматочка. Ніжний шоколадний бісквіт поєднується з ароматною кокосовою начинкою та молочним шоколадом, створюючи неповторний смак. Ідеально підходить для свят, домашніх посиденьок і тих моментів, коли хочеться порадувати себе та близьких особливим десертом.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

борошно — 80 г;

какао — 20 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

кокосова стружка — 2 ст. л.

Для начинки:

молоко — 400 мл.;

кокосова стружка — 200 г;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

манна крупа — 2 ст. л.;

вершкове масло — 75 г.

Для покриття:

молочний шоколад — 20–50 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром до густої світлої маси. Додати рослинну олію й акуратно ввести суміш борошна, какао та розпушувача, перемішати до однорідності. Додати кокосову стружку та ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, і розрівняти. Випікати бісквіт при 180°C до готовності, після чого ще гарячим скрутити рулетом разом із пергаментом і залишити остигати.

Шоколадний корж. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки довести молоко до кипіння, додати цукор, ванільний цукор та манну крупу, варити до загустіння, зняти з вогню, додати вершкове масло та кокосову стружку, ретельно перемішати та охолодити.

Корж та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Розгорнути остиглий бісквіт, зняти пергамент, рівномірно викласти кокосову начинку та згорнути рулет.

Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Поверхню полити розтопленим молочним шоколадом. Поставити в холодильник на 1–2 години для стабілізації крему і пропитки бісквіту.

