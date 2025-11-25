Шоколадный рулет — рецепт с кокосовой начинкой

Шоколадный рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколадный рулет "Принц на белом коне" с кокосовой начинкой — это десерт, который покоряет с первого кусочка. Нежный шоколадный бисквит сочетается с ароматной кокосовой начинкой и молочным шоколадом, создавая неповторимый вкус. Идеально подходит для праздников, домашних посиделок и тех моментов, когда хочется порадовать себя и близких особым десертом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 80 г;

какао — 20 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

кокосовая стружка — 2 ст. л.

Для начинки:

молоко — 400 мл.;

кокосовая стружка — 200 г;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

манная крупа — 2 ст. л.;

сливочное масло — 75 г.

Для покрытия:

молочный шоколад — 20-50 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром до густой светлой массы. Добавить растительное масло и аккуратно ввести смесь муки, какао и разрыхлителя, перемешать до однородности. Добавить кокосовую стружку и еще раз перемешать.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и разровнять. Выпекать бисквит при 180°C до готовности, после чего еще горячим свернуть рулетом вместе с пергаментом и оставить остывать.

Шоколадный корж. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки довести молоко до кипения, добавить сахар, ванильный сахар и манную крупу, варить до загустения, снять с огня, добавить сливочное масло и кокосовую стружку, тщательно перемешать и охладить.

Корж и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Развернуть остывший бисквит, снять пергамент, равномерно выложить кокосовую начинку и свернуть рулет.

Готовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Поверхность полить растопленным молочным шоколадом. Поставить в холодильник на 1-2 часа для стабилизации крема и пропитки бисквита.

