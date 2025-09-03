Щедрый пирог с яблоками - рецепт праздничной выпечки из села

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

"Щедрый пирог" — это выпечка, в которой главная роль принадлежит сочным яблокам. Нежное тесто лишь подчеркивает их вкус, создавая ароматный и праздничный десерт. Такой пирог издавна готовили в селах к большим праздникам, и он всегда собирал за столом всю семью. Рецепт простой, но результат настолько удачный, что этот пирог хочется печь снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яблоки — 800 г;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

цедра лимона — по своему вкусу;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сливочное масло — 30 г;

молоко — 100 мл.;

мука — 80 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

Яйца взбить миксером с солью, сахаром, цедрой лимона и ванильным сахаром до пышной светлой массы.

Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить растопленное сливочное масло и молоко, перемешать. Вмешать просеянную муку с разрыхлителем, замешать тесто венчиком.

Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками и соединить с тестом. Выложить массу в форму 20×10 см, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в духовке при температуре 180 °C 50-60 минут. Готовый десерт остудить и посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.