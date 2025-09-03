Видео
"Щедрый пирог" — много яблок и мало теста, такой готовят в селах

3 сентября 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Щедрый пирог с яблоками - рецепт праздничной выпечки из села
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

"Щедрый пирог" — это выпечка, в которой главная роль принадлежит сочным яблокам. Нежное тесто лишь подчеркивает их вкус, создавая ароматный и праздничный десерт. Такой пирог издавна готовили в селах к большим праздникам, и он всегда собирал за столом всю семью. Рецепт простой, но результат настолько удачный, что этот пирог хочется печь снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яблоки — 800 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 80 г;
  • цедра лимона — по своему вкусу;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • сливочное масло — 30 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • мука — 80 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

Яйца взбить миксером с солью, сахаром, цедрой лимона и ванильным сахаром до пышной светлой массы.

рецепт пирога з яблуками
Нарезанные яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить растопленное сливочное масло и молоко, перемешать. Вмешать просеянную муку с разрыхлителем, замешать тесто венчиком.

яблучний пиріг рецепт
Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками и соединить с тестом. Выложить массу в форму 20×10 см, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом.

простий рецепт яблучного пирога
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в духовке при температуре 180 °C 50-60 минут. Готовый десерт остудить и посыпать сахарной пудрой.

