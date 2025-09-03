Щедрий пиріг з яблуками — рецепт святкової випічки з села

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

"Щедрий пиріг" — це випічка, у якій головна роль належить соковитим яблукам. Ніжне тісто лише підкреслює їхній смак, створюючи ароматний і святковий десерт. Такий пиріг здавна готували в селах до великих свят, і він завжди збирав за столом усю родину. Рецепт простий, але результат настільки вдалий, що цей пиріг хочеться пекти знову й знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яблука — 800 г;

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 80 г;

цедра лимона — до свого смаку;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вершкове масло — 30 г;

молоко — 100 мл.;

борошно — 80 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця збити міксером із сіллю, цукром, цедрою лимона та ванільним цукром до пишної світлої маси.

Нарізані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Додати розтоплене вершкове масло й молоко, перемішати. Вмішати просіяне борошно з розпушувачем, замішати тісто віничком.

Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити, нарізати тонкими скибочками й з’єднати з тістом. Викласти масу у форму 20×10 см, застелену пергаментом і змащену олією.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у духовці при температурі 180 °C 50–60 хвилин. Готовий десерт остудити й посипати цукровою пудрою.

