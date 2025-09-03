Відео
"Щедрий пиріг" — багато яблук і мало тіста, такий готують в селах

3 вересня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Щедрий пиріг з яблуками — рецепт святкової випічки з села
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
"Щедрий пиріг" — це випічка, у якій головна роль належить соковитим яблукам. Ніжне тісто лише підкреслює їхній смак, створюючи ароматний і святковий десерт. Такий пиріг здавна готували в селах до великих свят, і він завжди збирав за столом усю родину. Рецепт простий, але результат настільки вдалий, що цей пиріг хочеться пекти знову й знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яблука — 800 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 80 г;
  • цедра лимона — до свого смаку;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • вершкове масло — 30 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • борошно — 80 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця збити міксером із сіллю, цукром, цедрою лимона та ванільним цукром до пишної світлої маси.

рецепт пирога з яблуками
Нарізані яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Додати розтоплене вершкове масло й молоко, перемішати. Вмішати просіяне борошно з розпушувачем, замішати тісто віничком.

яблучний пиріг рецепт
Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити, нарізати тонкими скибочками й з’єднати з тістом. Викласти масу у форму 20×10 см, застелену пергаментом і змащену олією.

простий рецепт яблучного пирога
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у духовці при температурі 180 °C 50–60 хвилин. Готовий десерт остудити й посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

десерт яблука рецепт випічка пиріг до чаю пирог з яблуками
