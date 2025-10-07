Быстрый пирог на кефире без весов и миксера — рецепт за 10 минут

Пирог на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Этот быстрый пирог на кефире станет вашим спасением, когда хочется домашней выпечки, но нет времени. Без миксера, без весов и без суеты — всего несколько простых движений, и в духовке уже запекается ароматный десерт с золотистой корочкой. Меняйте джем по вкусу и каждый раз получите новый, неповторимый пирог, который всегда получается пышным и нежным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

кефир — 230-250 г (1 стакан);

сахар — 130-150 г (½ стакана);

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 80 г (⅓ стакана);

мука — 230-250 г (1,5 стакана);

разрыхлитель — 2 ч. л.;

ванильный сахар — 10 г (1 пакетик);

соль — щепотка;

джем густой — 180-200 г (¾ стакана);

сметана — примерно 150 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить кефир и растительное масло, перемешать венчиком до однородности. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Замесить тесто — оно должно быть по консистенции похоже на густую сметану.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Форму диаметром 22 см смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто и равномерно распределить. Сверху выложить густой джем — ложкой или тонкими полосками (можно через кондитерский мешок). Затем полить сметаной, слегка разровнять и по желанию посыпать измельченными орехами.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180 °C около 45-50 минут, первые 20 минут в режиме конвекции, остальное время — верх-низ. Готовность проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.

