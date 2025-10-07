Видео
Главная Вкус Быстрый пирог на кефире за 10 минут — без весов и миксера

Быстрый пирог на кефире за 10 минут — без весов и миксера

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 15:04
Быстрый пирог на кефире без весов и миксера — рецепт за 10 минут
Пирог на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Этот быстрый пирог на кефире станет вашим спасением, когда хочется домашней выпечки, но нет времени. Без миксера, без весов и без суеты — всего несколько простых движений, и в духовке уже запекается ароматный десерт с золотистой корочкой. Меняйте джем по вкусу и каждый раз получите новый, неповторимый пирог, который всегда получается пышным и нежным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 230-250 г (1 стакан);
  • сахар — 130-150 г (½ стакана);
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 80 г (⅓ стакана);
  • мука — 230-250 г (1,5 стакана);
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • ванильный сахар — 10 г (1 пакетик);
  • соль — щепотка;
  • джем густой — 180-200 г (¾ стакана);
  • сметана — примерно 150 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить кефир и растительное масло, перемешать венчиком до однородности. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Замесить тесто — оно должно быть по консистенции похоже на густую сметану.

рецепт пирога з варенням
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Форму диаметром 22 см смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто и равномерно распределить. Сверху выложить густой джем — ложкой или тонкими полосками (можно через кондитерский мешок). Затем полить сметаной, слегка разровнять и по желанию посыпать измельченными орехами.

рецепт пирога з варенням або джемом
Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180 °C около 45-50 минут, первые 20 минут в режиме конвекции, остальное время — верх-низ. Готовность проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка", для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог рецепт выпечка варенье кефир джем
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
