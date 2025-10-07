Відео
Головна Смак Швидкий пиріг на кефірі за 10 хвилин — без ваг та міксера

Швидкий пиріг на кефірі за 10 хвилин — без ваг та міксера

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:04
Швидкий пиріг на кефірі без ваг і міксера — рецепт за 10 хвилин
Пиріг на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей швидкий пиріг на кефірі стане вашим порятунком, коли хочеться домашньої випічки, але немає часу. Без міксера, без ваг і без метушні — лише кілька простих рухів, і в духовці вже запікається ароматний десерт із золотистою скоринкою. Змінюйте джем до свого смаку і кожного разу отримаєте новий, неповторний пиріг, який завжди виходить пишним і ніжним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 230–250 г (1 склянка);
  • цукор — 130–150 г (½ склянки);
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 80 г (⅓ склянки);
  • борошно — 230–250 г (1,5 склянки);
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • ванільний цукор — 10 г (1 пакетик);
  • сіль — щіпка;
  • джем густий — 180–200 г (¾ склянки);
  • сметана — приблизно 150 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і щіпкою солі до легкої піни. Додати кефір і олію, перемішати віночком до однорідності. Додати просіяне борошно з розпушувачем і ванільним цукром. Замісити тісто — воно має бути за консистенцією схоже на густу сметану.

рецепт пирога з варенням
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Форму діаметром 22 см змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто й рівномірно розподілити. Зверху викласти густий джем — ложкою або тонкими смужками (можна через кондитерський мішок). Потім полити сметаною, злегка розрівняти й за бажанням посипати подрібненими горіхами.

рецепт пирога з варенням або джемом
Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180 °C близько 45–50 хвилин, перші 20 хвилин у режимі конвекції, решту часу — верх-низ. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить сухою, пиріг готовий.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка", для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг рецепт випічка варення кефір джем
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
