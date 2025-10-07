Швидкий пиріг на кефірі без ваг і міксера — рецепт за 10 хвилин

Пиріг на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей швидкий пиріг на кефірі стане вашим порятунком, коли хочеться домашньої випічки, але немає часу. Без міксера, без ваг і без метушні — лише кілька простих рухів, і в духовці вже запікається ароматний десерт із золотистою скоринкою. Змінюйте джем до свого смаку і кожного разу отримаєте новий, неповторний пиріг, який завжди виходить пишним і ніжним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

кефір — 230–250 г (1 склянка);

цукор — 130–150 г (½ склянки);

яйця — 2 шт.;

олія — 80 г (⅓ склянки);

борошно — 230–250 г (1,5 склянки);

розпушувач — 2 ч. л.;

ванільний цукор — 10 г (1 пакетик);

сіль — щіпка;

джем густий — 180–200 г (¾ склянки);

сметана — приблизно 150 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і щіпкою солі до легкої піни. Додати кефір і олію, перемішати віночком до однорідності. Додати просіяне борошно з розпушувачем і ванільним цукром. Замісити тісто — воно має бути за консистенцією схоже на густу сметану.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Форму діаметром 22 см змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто й рівномірно розподілити. Зверху викласти густий джем — ложкою або тонкими смужками (можна через кондитерський мішок). Потім полити сметаною, злегка розрівняти й за бажанням посипати подрібненими горіхами.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180 °C близько 45–50 хвилин, перші 20 хвилин у режимі конвекції, решту часу — верх-низ. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить сухою, пиріг готовий.

