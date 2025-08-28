Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Творожная запеканка "Минутка" — все смешать и в духовку arrow

Творожная запеканка "Минутка" — все смешать и в духовку

28 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт творожной запеканки Минутка — понадобится 700 г творога
Запеканка из творога. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Творожная запеканка "Минутка" дарит максимум нежности при минимуме усилий — внутри кремовая и воздушная, сверху деликатно румяная. Она подходит теплой и охлажденной, держит форму и не рассыпается, оставляя приятное сырное послевкусие. Идеально сочетается с медом, сметаной или ложкой густого йогурта, поэтому одинаково уместна на завтрак или как легкий вечерний десерт — тот самый случай, когда семья будет просить добавку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 700 г;
  • соль — щепотка;
  • крахмал кукурузный — 30 г;
  • сметана — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • сахар — 100 г (или по вкусу);
  • ягоды свежие или замороженные — 70-100 г;
  • крахмал кукурузный — ½ ч. л. (для ягод).

Способ приготовления

Подготовить форму Ø 20-22 см: застелить пергаментом, по желанию слегка смазать маслом. В большой миске соединить творог, сметану, яйца, обычный и ванильный сахар, соль.

запіканка як чизкейк
Творог и сметана. Фото: кадр из видео

Взбить венчиком или блендером до гладкой кремовой массы. Добавить 30 г крахмала и еще раз перемешать. Ягоды смешать с ½ ч. л. крахмала.

рецепт чизкейку з сиру
Творожная масса и ягоды. Фото: кадр из видео

Перелить творожную массу в форму. Ягоды равномерно рассыпать сверху или осторожно вмешать.

рецепт пирога з сиру та ягодами
Готовый пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при 180 °C примерно 35-40 минут до золотистого верха и упругой серединки. Остудить в форме, затем достать и подать теплым или охлажденным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт творог чизкейк запеканки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации