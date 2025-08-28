Рецепт творожной запеканки Минутка — понадобится 700 г творога

Запеканка из творога. Фото: кадр из видео

Творожная запеканка "Минутка" дарит максимум нежности при минимуме усилий — внутри кремовая и воздушная, сверху деликатно румяная. Она подходит теплой и охлажденной, держит форму и не рассыпается, оставляя приятное сырное послевкусие. Идеально сочетается с медом, сметаной или ложкой густого йогурта, поэтому одинаково уместна на завтрак или как легкий вечерний десерт — тот самый случай, когда семья будет просить добавку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

творог кисломолочный — 700 г;

соль — щепотка;

крахмал кукурузный — 30 г;

сметана — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сахар ванильный — 10 г;

сахар — 100 г (или по вкусу);

ягоды свежие или замороженные — 70-100 г;

крахмал кукурузный — ½ ч. л. (для ягод).

Способ приготовления

Подготовить форму Ø 20-22 см: застелить пергаментом, по желанию слегка смазать маслом. В большой миске соединить творог, сметану, яйца, обычный и ванильный сахар, соль.

Творог и сметана. Фото: кадр из видео

Взбить венчиком или блендером до гладкой кремовой массы. Добавить 30 г крахмала и еще раз перемешать. Ягоды смешать с ½ ч. л. крахмала.

Творожная масса и ягоды. Фото: кадр из видео

Перелить творожную массу в форму. Ягоды равномерно рассыпать сверху или осторожно вмешать.

Готовый пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при 180 °C примерно 35-40 минут до золотистого верха и упругой серединки. Остудить в форме, затем достать и подать теплым или охлажденным.

