Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Сирна запіканка "Хвилинка" — все змішати та в духовку arrow

Сирна запіканка "Хвилинка" — все змішати та в духовку

28 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт сирної запіканки Хвилинка — знадобиться 700 г сиру
Сирна запіканка. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Сирна запіканка "Хвилинка" дарує максимум ніжності при мінімумі зусиль — усередині кремова й повітряна, зверху делікатно рум’яна. Вона смакує теплою й охолодженою, тримає форму та не розсипається, лишаючи приємний сирний посмак. Ідеально поєднується з медом, сметаною чи ложкою густого йогурту, тож однаково доречна на сніданок або як легкий вечірній десерт — той самий випадок, коли родина проситиме добавку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 700 г;
  • сіль — дрібка;
  • крохмаль кукурудзяний — 30 г;
  • сметана — 100 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • цукор — 100 г (або на смак);
  • ягоди свіжі чи заморожені — 70–100 г;
  • крохмаль кукурудзяний — ½ ч. л. (для ягід).

Спосіб приготування

Підготувати форму Ø 20–22 см: застелити пергаментом, за бажанням злегка змастити маслом. У великій мисці з’єднати сир, сметану, яйця, звичайний і ванільний цукор, сіль.

запіканка як чизкейк
Сир та сметана. Фото: кадр з відео

Збити віничком або блендером до гладкої кремової маси. Додати 30 г крохмалю й ще раз перемішати. Ягоди змішати з ½ ч. л. крохмалю.

рецепт чизкейку з сиру
Сирна маса та ягоди. Фото: кадр з відео

Перелити сирну масу у форму. Ягоди рівномірно розсипати зверху або обережно вмішати.

рецепт пирога з сиру та ягодами
Готовий пиріг. Фото: кадр з відео

Випікати за 180 °C приблизно 35–40 хвилин до золотистого верху й пружної серединки. Остудити у формі, потім дістати й подати теплою або охолодженою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

десерт торт рецепт кисломолочний сир чізкейк запіканки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації