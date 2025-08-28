Рецепт сирної запіканки Хвилинка — знадобиться 700 г сиру

Сирна запіканка. Фото: кадр з відео

Сирна запіканка "Хвилинка" дарує максимум ніжності при мінімумі зусиль — усередині кремова й повітряна, зверху делікатно рум’яна. Вона смакує теплою й охолодженою, тримає форму та не розсипається, лишаючи приємний сирний посмак. Ідеально поєднується з медом, сметаною чи ложкою густого йогурту, тож однаково доречна на сніданок або як легкий вечірній десерт — той самий випадок, коли родина проситиме добавку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 700 г;

сіль — дрібка;

крохмаль кукурудзяний — 30 г;

сметана — 100 г;

яйця — 3 шт.;

цукор ванільний — 10 г;

цукор — 100 г (або на смак);

ягоди свіжі чи заморожені — 70–100 г;

крохмаль кукурудзяний — ½ ч. л. (для ягід).

Спосіб приготування

Підготувати форму Ø 20–22 см: застелити пергаментом, за бажанням злегка змастити маслом. У великій мисці з’єднати сир, сметану, яйця, звичайний і ванільний цукор, сіль.

Сир та сметана. Фото: кадр з відео

Збити віничком або блендером до гладкої кремової маси. Додати 30 г крохмалю й ще раз перемішати. Ягоди змішати з ½ ч. л. крохмалю.

Сирна маса та ягоди. Фото: кадр з відео

Перелити сирну масу у форму. Ягоди рівномірно розсипати зверху або обережно вмішати.

Готовий пиріг. Фото: кадр з відео

Випікати за 180 °C приблизно 35–40 хвилин до золотистого верху й пружної серединки. Остудити у формі, потім дістати й подати теплою або охолодженою.

