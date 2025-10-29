Видео
Видео

Творожные пончики без дрожжей за 30 мин — хрустящие, но пышные

Творожные пончики без дрожжей за 30 мин — хрустящие, но пышные

Дата публикации 29 октября 2025 14:55
обновлено: 18:01
Творожные пончики без дрожжей за 30 минут — быстрый рецепт идеального десерта
Творожные пончики. Фото: кадр из видео

Эти творожные пончики — настоящее спасение, когда хочется чего-то сладкого, но нет времени возиться с дрожжами или духовкой. Внешне они хрустящие, а внутри — нежные, воздушные, с приятным сливочным ароматом. Готовятся буквально за полчаса и исчезают с тарелки еще быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — по своему вкусу;
  • масло — для жарки;
  • сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

Творог, яйца и сахар взбить блендером или перетереть вилкой до однородной кремовой массы без комочков. Добавить щепотку соли, ванильный сахар и постепенно всыпать муку с разрыхлителем. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

рецепт сирних пончиків
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Поделить тесто на части, каждую раскатать в тонкую "колбаску" и нарезать небольшими кусочками. Сформировать аккуратные шарики.

рецепт тіста для пончиків
Тесто для пончиков. Фото: кадр из видео

В глубокой сковороде или кастрюле разогреть достаточное количество масла.

рецепт пончиків з кисломолочним сиром
Приготовление пончиков. Фото: кадр из видео

Жарить пончики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон — примерно 5 минут. Выкладывать готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

десерт рецепт творог пончики как приготовить пончик
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
