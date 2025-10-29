Творожные пончики без дрожжей за 30 минут — быстрый рецепт идеального десерта

Творожные пончики. Фото: кадр из видео

Эти творожные пончики — настоящее спасение, когда хочется чего-то сладкого, но нет времени возиться с дрожжами или духовкой. Внешне они хрустящие, а внутри — нежные, воздушные, с приятным сливочным ароматом. Готовятся буквально за полчаса и исчезают с тарелки еще быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 350 г;

сахар — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — по своему вкусу;

масло — для жарки;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

Творог, яйца и сахар взбить блендером или перетереть вилкой до однородной кремовой массы без комочков. Добавить щепотку соли, ванильный сахар и постепенно всыпать муку с разрыхлителем. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Поделить тесто на части, каждую раскатать в тонкую "колбаску" и нарезать небольшими кусочками. Сформировать аккуратные шарики.

Тесто для пончиков. Фото: кадр из видео

В глубокой сковороде или кастрюле разогреть достаточное количество масла.

Приготовление пончиков. Фото: кадр из видео

Жарить пончики на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон — примерно 5 минут. Выкладывать готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.