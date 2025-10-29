Відео
Сирні пончики без дріжджів за 30 хвилин — хрусткі, але пухкі

Сирні пончики без дріжджів за 30 хвилин — хрусткі, але пухкі

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 14:55
Оновлено: 18:01
Сирні пончики без дріжджів за 30 хвилин — швидкий рецепт ідеального десерту
Сирні пончики. Фото: кадр з відео

Ці сирні пончики — справжній порятунок, коли хочеться чогось солодкого, але немає часу возитися з дріжджами чи духовкою. Ззовні вони хрусткі, а всередині — ніжні, повітряні, з приємним вершковим ароматом. Готуються буквально за пів години й зникають з тарілки ще швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 350 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — до свого смаку;
  • олія — для смаження;
  • цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

Сир, яйця й цукор збити блендером або перетерти виделкою до однорідної кремової маси без грудочок. Додати дрібку солі, ванільний цукор і поступово всипати борошно з розпушувачем. Замісити м’яке, еластичне тісто, яке не прилипає до рук.

рецепт сирних пончиків
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Поділити тісто на частини, кожну розкачати у тонку "ковбаску" і нарізати невеликими шматочками. Сформувати акуратні кульки.

рецепт тіста для пончиків
Тісто для пончиків. Фото: кадр з відео

У глибокій сковороді або каструлі розігріти достатню кількість олії.

рецепт пончиків з кисломолочним сиром
Приготування пончиків. Фото: кадр з відео

Смажити пончики на середньому вогні до золотистої скоринки з усіх боків — приблизно 5 хвилин. Викладати готові пончики на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

десерт рецепт кисломолочний сир пончики як приготувати пончик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
