Сирні пончики без дріжджів за 30 хвилин — швидкий рецепт ідеального десерту

Сирні пончики. Фото: кадр з відео

Ці сирні пончики — справжній порятунок, коли хочеться чогось солодкого, але немає часу возитися з дріжджами чи духовкою. Ззовні вони хрусткі, а всередині — ніжні, повітряні, з приємним вершковим ароматом. Готуються буквально за пів години й зникають з тарілки ще швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 350 г;

цукор — 3 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 300 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — до свого смаку;

олія — для смаження;

цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

Сир, яйця й цукор збити блендером або перетерти виделкою до однорідної кремової маси без грудочок. Додати дрібку солі, ванільний цукор і поступово всипати борошно з розпушувачем. Замісити м’яке, еластичне тісто, яке не прилипає до рук.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Поділити тісто на частини, кожну розкачати у тонку "ковбаску" і нарізати невеликими шматочками. Сформувати акуратні кульки.

Тісто для пончиків. Фото: кадр з відео

У глибокій сковороді або каструлі розігріти достатню кількість олії.

Приготування пончиків. Фото: кадр з відео

Смажити пончики на середньому вогні до золотистої скоринки з усіх боків — приблизно 5 хвилин. Викладати готові пончики на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.